Селихов о Глушенкове: «Не замечал, чтобы он был токсичным – обычный парень. Еще в «Спартаке» было видно, что у него есть все качества, чтобы стать большим футболистом»
Александр Селихов поделился мнением о Максиме Глушенкове.
– Амарал сказал, что Глушенков не перешел в «Спартак», потому что были опасения за атмосферу в раздевалке. Тебе Максим запомнился как человек, который может разрушить атмосферу?
– Глушенков был обычным парнем. Не замечал, чтобы он был токсичным.
– Каким тебе запомнился Глушенков с точки зрения человеческих качеств?
– Не общался с ним много. Обычный парень.
– А как футболист?
– Еще в «Спартаке» было видно, что у него есть все качества, чтобы стать большим футболистом.
– Можешь назвать Глушенкова одним из лучших в России?
– Да, возможно.
– Он усилил бы «Спартак»?
– Не знаю, я не спортивный директор, – сказал вратарь «Спартака».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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