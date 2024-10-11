Тухель может возглавить сборную Англии. Томас ведет переговоры с FA (Die Welt)

Томас Тухель может вернуться в Великобританию.

Die Welt сообщает, что бывший главный тренер «Челси» ведет переговоры о назначении на аналогичную должность в сборной Англии. Он обсуждает условия сотрудничества с Футбольной ассоциацией Англии.

Утверждается, что соглашение может быть достигнуто в кратчайшие сроки.

Сейчас сборной Англии руководит Ли Карсли. Он исполняет обязанности главного тренера после ухода Гарета Саутгейта.