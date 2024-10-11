Ещенко о Батракове: «Для перехода в Европу надо будет еще пару сезонов отыграть в России. Главное, чтобы не остановился, а дальше пахал»

Андрей Ещенко считает, что Алексей Батраков пока не готов к игре в Европе.

19‑летний полузащитник «Локомотива » был признан лучшим игроком сентября в Мир РПЛ . В прошлом месяце хавбек забил четыре гола и сделал результативную передачу в трех матчах чемпионата России.

– Батраков признан лучшим игроком сентября в РПЛ. Заслуженно?

– Заслужил. Батраков раскрепостился, у него качества есть. Главное, чтобы не остановился, а дальше пахал.

– Как вам его прогресс?

– Всегда рад, когда российские футболисты выстреливают. Положительно, конечно.

– Летом он сможет проявить внимание европейских клубов? Готов будет к переходу?

– Еще рано будет ему. Для перехода в Европу надо будет еще пару сезонов отыграть в России, – заявил бывший защитник «Спартака».