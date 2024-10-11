Ещенко о Батракове: «Для перехода в Европу надо будет еще пару сезонов отыграть в России. Главное, чтобы не остановился, а дальше пахал»
Андрей Ещенко считает, что Алексей Батраков пока не готов к игре в Европе.
19‑летний полузащитник «Локомотива» был признан лучшим игроком сентября в Мир РПЛ. В прошлом месяце хавбек забил четыре гола и сделал результативную передачу в трех матчах чемпионата России.
– Батраков признан лучшим игроком сентября в РПЛ. Заслуженно?
– Заслужил. Батраков раскрепостился, у него качества есть. Главное, чтобы не остановился, а дальше пахал.
– Как вам его прогресс?
– Всегда рад, когда российские футболисты выстреливают. Положительно, конечно.
– Летом он сможет проявить внимание европейских клубов? Готов будет к переходу?
– Еще рано будет ему. Для перехода в Европу надо будет еще пару сезонов отыграть в России, – заявил бывший защитник «Спартака».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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