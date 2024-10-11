Батраков признан лучшим игроком «Локомотива» второй месяц подряд
«Локомотив» объявил имя лучшего игрока команды в минувшем месяце.
Награда второй раз подряд досталась полузащитнику Алексею Батракову. В сентябре 19-летний футболист принял участие в пяти матчах в составе клуба, забив 4 гола и отдав один голевой пас.
На приз также претендовали Илья Самошников, Сергей Пиняев, Дмитрий Баринов, Жерзино Ньямси, Максим Ненахов, Дмитрий Воробьев, Александр Сильянов, Артем Карпукас. Батраков получил 54% голосов.
Репортаж из дома Алексея Батракова – все о взрослении нашей новой звезды
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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