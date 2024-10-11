Батраков признан лучшим игроком «Локомотива» второй месяц подряд

«Локомотив» объявил имя лучшего игрока команды в минувшем месяце.

Награда второй раз подряд досталась полузащитнику Алексею Батракову. В сентябре 19-летний футболист принял участие в пяти матчах в составе клуба, забив 4 гола и отдав один голевой пас.

На приз также претендовали Илья Самошников , Сергей Пиняев , Дмитрий Баринов , Жерзино Ньямси, Максим Ненахов , Дмитрий Воробьев, Александр Сильянов, Артем Карпукас . Батраков получил 54% голосов.

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