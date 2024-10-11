Камавинга о Мбаппе: «Все в «Реале» его любят. Килиан простой и скромный, говорит по-испански, он хорошо вписался в раздевалку»
Эдуардо Камавинга рассказал о теплом приеме Килиана Мбаппе в «Реале».
«Все в «Реале» любят Мбаппе. Прежде всего, он очень хорошо говорит по-испански, это облегчило его переход.
Он простой, скромный человек. Килиан хорошо вписался в раздевалку, и мы очень рады», – сказал полузащитник «Реала».
Мбаппе забил 7 голов в 11 матчах за «Мадрид».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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