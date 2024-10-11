Депутат Милонов о соперниках сборной России: «Готов из Ливана, Сирии привезти футболистов. Можно Африканский корпус попросить, они из Чада, ЦАР привезут»
Национальная команда под руководством Валерия Карпина на октябрьском сборе не проводит ни одного товарищеского матча из-за отсутствия подходящих соперников.
«Я уверен, что в мире существует огромное количество сборных, которые хотят с нами потренироваться в товарищеских матчах.
Понимаю, что сейчас сложно, но я готов привезти футболистов из Ливана, из Сирии, еще могу найти пару стран.
Можно Африканский корпус (российская военизированная структура, созданная в конце 2023 года для охраны российских военных и экономических интересов в странах Африки – Спортс’‘) попросить, они из Чада привезут, из Центральноафриканской республики», – сказал депутат Госдумы Виталий Милонов.
Репортаж с тренировки сборной – дети и веселье вместо Пакистана. Что из этого вышло?
Допинг-тест, мастер-класс и фильм про Черенкова. Что делала сборная после отмены фэйк-Пакистана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий