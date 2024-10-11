Депутат Милонов о соперниках сборной России: «Готов из Ливана, Сирии привезти футболистов. Можно Африканский корпус попросить, они из Чада, ЦАР привезут»

Виталий Милонов хочет привезти для сборной России соперников из Ливана и Сирии.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина на октябрьском сборе не проводит ни одного товарищеского матча из-за отсутствия подходящих соперников.

«Я уверен, что в мире существует огромное количество сборных, которые хотят с нами потренироваться в товарищеских матчах.

Понимаю, что сейчас сложно, но я готов привезти футболистов из Ливана , из Сирии, еще могу найти пару стран.

Можно Африканский корпус (российская военизированная структура, созданная в конце 2023 года для охраны российских военных и экономических интересов в странах Африки – Спортс’‘) попросить, они из Чада привезут, из Центральноафриканской республики», – сказал депутат Госдумы Виталий Милонов .

Репортаж с тренировки сборной – дети и веселье вместо Пакистана. Что из этого вышло?

Допинг-тест, мастер-класс и фильм про Черенкова. Что делала сборная после отмены фэйк-Пакистана