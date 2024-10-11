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Россия может сыграть с Нигерией в 2025 году, работа по организации матча ведется

Россия может сыграть товарищеский матч с Нигерией в 2025 году.

Сборная Нигерии занимает 39-е место в рейтинге ФИФА.

«У нас есть эксклюзивные права на организацию матчей с российскими сборными на следующий год.

Наши агенты и посредники работают с РФС для организации товарищеских матчей сборных наших стран в ближайшие паузы в 2025 году.

Работа по организации товарищеского матча главных сборных Нигерии и России ведется. Поэтому такой матч возможен», – сказал менеджер по организации матчей футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон.

Репортаж с тренировки сборной – дети и веселье вместо Пакистана. Что из этого вышло?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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Федерация футбола Нигерии
товарищеские матчи (сборные)
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