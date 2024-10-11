Россия может сыграть с Нигерией в 2025 году, работа по организации матча ведется
Россия может сыграть товарищеский матч с Нигерией в 2025 году.
Сборная Нигерии занимает 39-е место в рейтинге ФИФА.
«У нас есть эксклюзивные права на организацию матчей с российскими сборными на следующий год.
Наши агенты и посредники работают с РФС для организации товарищеских матчей сборных наших стран в ближайшие паузы в 2025 году.
Работа по организации товарищеского матча главных сборных Нигерии и России ведется. Поэтому такой матч возможен», – сказал менеджер по организации матчей футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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