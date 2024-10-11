Юрий Жирков: «Покупаю машины и всегда жалею. Через 3 года выходит рестайлинг, и я думаю: «Нафига вообще купил?» У меня их 4, недавно новую взял и сразу разбил»
Юрий Жирков рассказал о пристрастии к автомобилям.
По ходу карьеры защитник выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки».
– Есть ли у вас покупка, о которой вы жалеете?
– Я всегда жалею, когда покупаю машины – через три года эта же машина выходит в рестайлинге или новая, и я думаю: «А нафига я вообще ее купил?» Но всегда покупаю и всегда потом жалею.
– У вас так много машин?
– Четыре. Недавно новую машину купил и разбил сразу – попал в ДТП, ее шесть месяцев делали, – сказал бывший игрок сборной России Юрий Жирков.
Жирков о тратах в месяц: «Больше миллиона. Покупаю в коллекцию антиквариат, трачу на детей и продукты. В «Зените» деньги под процентом не лежали – я про них забыл»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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