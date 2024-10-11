  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юрий Жирков: «Покупаю машины и всегда жалею. Через 3 года выходит рестайлинг, и я думаю: «Нафига вообще купил?» У меня их 4, недавно новую взял и сразу разбил»
20

Юрий Жирков: «Покупаю машины и всегда жалею. Через 3 года выходит рестайлинг, и я думаю: «Нафига вообще купил?» У меня их 4, недавно новую взял и сразу разбил»

Юрий Жирков рассказал о пристрастии к автомобилям.

По ходу карьеры защитник выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки».

– Есть ли у вас покупка, о которой вы жалеете?

– Я всегда жалею, когда покупаю машины – через три года эта же машина выходит в рестайлинге или новая, и я думаю: «А нафига я вообще ее купил?» Но всегда покупаю и всегда потом жалею.

– У вас так много машин?

– Четыре. Недавно новую машину купил и разбил сразу – попал в ДТП, ее шесть месяцев делали, – сказал бывший игрок сборной России Юрий Жирков.

Жирков о тратах в месяц: «Больше миллиона. Покупаю в коллекцию антиквариат, трачу на детей и продукты. В «Зените» деньги под процентом не лежали – я про них забыл»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
logoЗенит
logoЮрий Жирков
logoпремьер-лига Россия
автомобили
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Надо убрать ОГЭ и ЕГЭ – сделать один экзамен, как в СССР, в 90-е. Дети переживают, их же перед экзаменом досматривают металлоискателями. Дичь!» Жирков об образовании
158вчера, 08:10
Жирков о ЦСКА: «Надо подождать. Я посмотрел их тренировки, результаты будут улучшаться»
59 октября, 10:39
Жирков о ЦСКА: «Интересная команда, неплохие перспективы. Место в РПЛ? После «Зенита»
2626 сентября, 02:03
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Глушенков про «Зенит» – позор российского футбола»: «Шесть лет подряд чемпионы, а кто тогда ниже находится? Хейт? Ко всякому говну с позитивом отношусь, вообще по барабану»
2118 минут назад
Платформа с играми для любителей РПЛ: залетайте!
19 минут назадСпецпроект
Глава РПЛ Алаев: «Для нас российская тренерская школа – номер один. Чем больше наших специалистов будет у нас работать, тем лучше»
629 минут назад
Россия сыграет с Брунеем в ноябре. Устная договоренность уже достигнута («СЭ»)
13139 минут назад
Ещенко о пиве: «В «Спартаке» я мог выпить 1,5-2 литра после матча, был главным любителем. Доказано, что оно помогает восстановиться»
3451 минуту назад
Титов о «Зените»: «Отскочили» от «Спартака», не по делу обыграли «Динамо». Им будет ой как непросто в этом году»
31сегодня, 12:19
Глушенков о «Спартаке»: «Не пойду, даже за 50 миллионов евро»
66сегодня, 12:17
Депутат Журова про пиво после матчей: «100% полезнее колы. Мой тренер говорил, бокал вина – лекарство, просто не надо выпивать бутылку и потом буянить»
32сегодня, 12:07
Спектакль по мотивам скандала с поцелуем Рубиалеса и Эрмосо поставили в Испании: «Мы эволюционировали, но мачизм остается социальной проблемой»
9сегодня, 11:48
Глушенков об алкоголе: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»
79сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Глебов об РПЛ: «Качество упало, прибавилось много молодых футболистов. Опытных осталось мало»
8 минут назад
«Красодару» интересен Кахведжи, контракт хавбека – до лета, «Фенербахче» может продать игрока зимой (Sabah)
317 минут назад
Слишкович считает, что легионеры должны учить русский: «Ты не можешь приехать в Россию и просить человека учить твой язык. Ты должен показать желание»
445 минут назад
Карадениз за лимит: «Иначе будет 11 иностранцев, как однажды у «Динамо». Такое не красит ни одну лигу. Отмени ограничения – разве кто-то будет доверять своим?»
4сегодня, 11:52
Дмитрий Гунько: «Российских тренеров не ценят. Иностранцам дают больше времени на работу, на ошибки и на их исправление»
6сегодня, 11:30
Карадениз о нынешнем поколении российских игроков: «Критику зачастую не переносят. Да и чем их мотивировать без еврокубков, турниров сборных?»
3сегодня, 10:43
LEON Вторая лига Б. «Знамя Труда» против «Динамо» Вологда
1сегодня, 10:43
Гендиректор «Баварии» о деле Диарра: «Нынешняя система трансферов выгодна маленьким клубам. В интересах игроков защитить ее»
4сегодня, 09:38
Родриго о 2:1 с Чили: «Важная победа Бразилии. Не все показали свой лучший футбол, но каждый очень старался»
3сегодня, 09:28
Де Поль об 1:1 с «Венесуэлой»: «Играть было невозможно. Лучшие условия – это когда хорошее поле и погода, мяч катится, мы ведь не просим многого?»
8сегодня, 09:10