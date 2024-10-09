Жирков о ЦСКА: «Надо подождать. Я посмотрел их тренировки, результаты будут улучшаться»
Юрий Жирков поделился мнением о перспективах ЦСКА в сезоне.
Армейцы идут на четвертом месте в российской Премьер-лиге, набрав 20 очков за 11 туров.
«Я был на стажировке в ЦСКА, посмотрел их тренировки, думаю, их результаты будут улучшаться. Они уже обыгрывали «Краснодар» в Кубке России.
Результаты постепенно будут все лучше и лучше. Надо подождать», – сказал бывший игрок ЦСКА Юрий Жирков.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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