Жирков о ЦСКА: «Надо подождать. Я посмотрел их тренировки, результаты будут улучшаться»

Юрий Жирков поделился мнением о перспективах ЦСКА в сезоне.

Армейцы идут на четвертом месте в российской Премьер-лиге, набрав 20 очков за 11 туров.

«Я был на стажировке в ЦСКА , посмотрел их тренировки, думаю, их результаты будут улучшаться. Они уже обыгрывали «Краснодар» в Кубке России.

Результаты постепенно будут все лучше и лучше. Надо подождать», – сказал бывший игрок ЦСКА Юрий Жирков .

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