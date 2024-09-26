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Жирков о ЦСКА: «Интересная команда, неплохие перспективы. Место в РПЛ? После «Зенита»

Юрий Жирков оценил перспективы ЦСКА в текущем сезоне Мир РПЛ.

После 9 туров армейцы занимают в таблице 6-е место, отставая от лидирующего «Зенита» на 9 очков.

— Как вам нынешний ЦСКА при Марко Николиче?

— Интересная команда, интересный тренер. Неплохие перспективы. Я не так давно ездил к ним, посмотрел, как они тренируются. Произвело хорошее впечатление.

— На какое место могут претендовать в этом чемпионате?

— После «Зенита».

— В июле вы говорили, что «Зенит» уверенно возьмет золото. После девяти туров мнение не поменяли?

— Не поменял. Думаю, конкуренцию ему составить ни у кого не получится, – сказал экс-игрок ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoЦСКА
logoЗенит
logoЮрий Жирков
logoпремьер-лига Россия
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