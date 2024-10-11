Карадениз о нынешнем поколении российских игроков: «Критику зачастую не переносят. Да и чем их мотивировать без еврокубков, турниров сборных?»
– Уровень лиг 15 лет назад и сейчас несопоставим?
– Безусловно. Это нормально, когда твои клубы и сборные под санкциями, не играют в международных турнирах, когда к тебе в лигу не едут качественные легионеры. Но надо не сидеть на месте, а играть в хороший футбол и делать его интересным. А еще думать о молодежи.
Руководство «Рубина» это делает – пытается развивать академию. Именно под эти планы меня и позвали – посмотрим, как пойдет.
– Как вам Вторая лига?
– Качество игроков оставляет желать лучшего. «Рубин-2» и другие «двойки» пытаются играть в комбинационный футбол и развивать молодежь. А вот остальные команды заточены на результат. Красиво ли играют, растят ли своих – им неважно.
С другой стороны, в поединках со старшими наши юноши растут. Еще из минусов – плохие поля. Это влияет на то, что игроки на них показывают.
– А как вам сами эти игроки? Говорят, нынешнее поколение слабое ментально.
– Во многом соглашусь. Критику зачастую вообще не переносят. Хотя и безнадежной молодежь не назову. И уж я стараюсь прививать им дух победителей.
В чем был плюс нашего времени? Перед молодыми были примеры талантливых легионеров. А кто сейчас будет показывать пример? Да и чем ее мотивировать, когда на горизонте нет еврокубков, турниров сборных? – сказал бывший полузащитник «Рубина».
«Есть одинаковые игроки из «Спартака» и «Рубина». Для сборной выберут спартаковца». Карадениз о вызове в национальную команду
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