«Есть одинаковые игроки из «Спартака» и «Рубина». Для сборной выберут спартаковца». Карадениз о вызове в национальную команду

Гекдениз Карадениз заявил, что в сборную чаще вызывают из популярных клубов.

– Почему в сборной Турции было разделение – и вас, трабзонских, ценили куда меньше, чем стамбульцев?

– Старый вопрос, не ты первый это заметил. Но в России разве иначе? Есть московские клубы, «Зенит » – и есть остальные, да вот, например, «Рубин ». Это не всегда справедливо, но авторитет или трофеи в этом плане решают.

И в медиа таким футболистам дают место, и в сборной – хочешь ты этого или нет. Ну вот есть, по сути, одинаковые игроки из «Спартака » и «Рубина». Для сборной выберут спартаковца, – сказал бывший полузащитник «Рубина».