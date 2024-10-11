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«Есть одинаковые игроки из «Спартака» и «Рубина». Для сборной выберут спартаковца». Карадениз о вызове в национальную команду

Гекдениз Карадениз заявил, что в сборную чаще вызывают из популярных клубов.

Почему в сборной Турции было разделение – и вас, трабзонских, ценили куда меньше, чем стамбульцев?

– Старый вопрос, не ты первый это заметил. Но в России разве иначе? Есть московские клубы, «Зенит» – и есть остальные, да вот, например, «Рубин». Это не всегда справедливо, но авторитет или трофеи в этом плане решают.

И в медиа таким футболистам дают место, и в сборной – хочешь ты этого или нет. Ну вот есть, по сути, одинаковые игроки из «Спартака» и «Рубина». Для сборной выберут спартаковца, – сказал бывший полузащитник «Рубина».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoСпартак
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logoГекдениз Карадениз
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