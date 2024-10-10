Президент «ПСЖ» об Энрике: «Фантастический тренер. На мой взгляд, лучший. Отличный специалист и замечательный человек. Мы очень довольны им»

Президент «ПСЖ» оценил работу Луиса Энрике.

– Луиса Энрике сильно критикуют. Что вы думаете?

– Он фантастический тренер. На мой взгляд, лучший. Отличный специалист и замечательный человек. Мы очень довольны им. Проект – невероятный.

– Но без Мбаппе...

– Я не люблю говорить об игроках, которых нет в моей команде, я предпочитаю сосредоточиться на тех, кто есть, – сказал Нассер Аль-Хелайфи .