Президент «ПСЖ» об Энрике: «Фантастический тренер. На мой взгляд, лучший. Отличный специалист и замечательный человек. Мы очень довольны им»
Президент «ПСЖ» оценил работу Луиса Энрике.
– Луиса Энрике сильно критикуют. Что вы думаете?
– Он фантастический тренер. На мой взгляд, лучший. Отличный специалист и замечательный человек. Мы очень довольны им. Проект – невероятный.
– Но без Мбаппе...
– Я не люблю говорить об игроках, которых нет в моей команде, я предпочитаю сосредоточиться на тех, кто есть, – сказал Нассер Аль-Хелайфи.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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