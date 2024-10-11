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Фабрегас о Венгере: «Он был для меня всем. Арсен верил в меня, спрашивал о семье и школе, заставлял чувствовать себя частью проекта»

Франсеск Фабрегас рассказал о взаимоотношениях с Арсеном Венгером в «Арсенале».

Испанский полузащитник выступал за основную команду лондонцев с 2004 по 2011 год.

«Лондон изменил меня. Арсен Венгер был для меня всем. Он верил в меня, спрашивал о семье, о школе.

Он говорил со мной о вещах, не свойственных тренеру, и заставлял чувствовать частью его проекта. Иметь такого человека в своей жизни очень важно.

То, что он заставил меня почувствовать, невозможно объяснить. Выходя на поле и зная, что за тобой стоит человек, который в тебя очень верит, ты чувствуешь себя хорошо, и голова работает лучше», – сказал бывший игрок «Арсенала» Франсеск Фабрегас, а ныне главный тренер «Комо».

«Барселона» – великий клуб с лучшим игроком в истории». Фабрегас о «блаугране» и Месси

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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