«Комо» Фабрегаса одержал первую победу в сезоне, обыграв «Аталанту» в Серии А (3:2)

«Комо» одержал первую победу в сезоне.

Команда под руководством Сеска Фабрегаса победила «Аталанту» на выезде со счетом 3:2 в 5-м туре чемпионата Италии.

Это первая победа новичка Серии А в сезоне. До этого было 2 ничьих и 2 поражения в чемпионате и ничья с «Сампдорией» в Кубке Италии.