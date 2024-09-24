«Комо» Фабрегаса одержал первую победу в сезоне, обыграв «Аталанту» в Серии А (3:2)
«Комо» одержал первую победу в сезоне.
Команда под руководством Сеска Фабрегаса победила «Аталанту» на выезде со счетом 3:2 в 5-м туре чемпионата Италии.
Это первая победа новичка Серии А в сезоне. До этого было 2 ничьих и 2 поражения в чемпионате и ничья с «Сампдорией» в Кубке Италии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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