«У Фабрегаса та же ДНК, что и у Гвардиолы. Редко увидишь такой стиль игры в Италии». Хавбек «Комо» Перроне, арендованный у «Сити», о тренерах

Максимо Перроне заявил, что у Сеска Фабрегаса и Пепа Гвардиолы одна ДНК.

Этим летом Перроне присоединился к «Комо» на правах аренды из «Манчестер Сити ».

«Редко можно встретить такой стиль игры в Италии. Не многие команды играют так же.

У Фабрегаса та же ДНК, что и у Гвардиолы . Он хочет контролировать мяч, высоко прессинговать и задействовать достаточно игроков в центре поля. Думаю, это наши сильные стороны», – сказал полузащитник «Комо » в интервью La Gazzetta dello Sport.