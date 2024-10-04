«У Фабрегаса та же ДНК, что и у Гвардиолы. Редко увидишь такой стиль игры в Италии». Хавбек «Комо» Перроне, арендованный у «Сити», о тренерах
Максимо Перроне заявил, что у Сеска Фабрегаса и Пепа Гвардиолы одна ДНК.
Этим летом Перроне присоединился к «Комо» на правах аренды из «Манчестер Сити».
«Редко можно встретить такой стиль игры в Италии. Не многие команды играют так же.
У Фабрегаса та же ДНК, что и у Гвардиолы. Он хочет контролировать мяч, высоко прессинговать и задействовать достаточно игроков в центре поля. Думаю, это наши сильные стороны», – сказал полузащитник «Комо» в интервью La Gazzetta dello Sport.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football-Italia
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