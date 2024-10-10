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«Барселона» – великий клуб с лучшим игроком в истории». Фабрегас о «блаугране» и Месси

Франсеск Фабрегас вспомнил об игре с Лионелем Месси.

«Для меня «Барселона» – великий клуб с отличным тренером и лучшим игроком в истории. Месси приехал из Аргентины, когда ему было 11-12 лет, и он был очень маленьким.

В первый день после его приезда мы тренировались один на один. Я играл против него со всей возможной уверенностью в себе, сделал два-три финта, а затем я поскользнулся, и Месси забил. Он ничего не говорил, он делал это только на поле.

В 14 лет тренер заменил его в одном из матчей, потому что соперники постоянно нарушали правила, чтобы остановить его. Играть против него было невозможно», – сказал бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер «Комо». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoФрансеск Фабрегас
logoБарселона
logoЛионель Месси
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoКомо
logoИнтер Майами
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