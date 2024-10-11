Дивеев хотел бы видеть Месси и Роналду в ЦСКА: «Пьянич же здесь. Значит, их тоже можем увидеть» 

Игорь Дивеев рассказал, кого из звезд хотел бы видеть в составе ЦСКА.

– Здьелар сказал, что из известных футболистов хочет видеть в ЦСКА Влаховича и Митровича. А вы кого?

– Месси и Роналду .

– А если из более реальных вариантов?

– А почему это не может быть реальным? Пьянич же здесь. Он играл с Месси и Роналду, а сейчас в РПЛ . Значит, их тоже можем увидеть здесь. Почему нет? Это мое мнение.

– Кто самый известный футболист в мире, когда-либо выступавший в ЦСКА?

– Думаю, Акинфеев, – сказал защитник ЦСКА.