Дивеев хотел бы видеть Месси и Роналду в ЦСКА: «Пьянич же здесь. Значит, их тоже можем увидеть»
Игорь Дивеев рассказал, кого из звезд хотел бы видеть в составе ЦСКА.
– Здьелар сказал, что из известных футболистов хочет видеть в ЦСКА Влаховича и Митровича. А вы кого?
– Месси и Роналду.
– А если из более реальных вариантов?
– А почему это не может быть реальным? Пьянич же здесь. Он играл с Месси и Роналду, а сейчас в РПЛ. Значит, их тоже можем увидеть здесь. Почему нет? Это мое мнение.
– Кто самый известный футболист в мире, когда-либо выступавший в ЦСКА?
– Думаю, Акинфеев, – сказал защитник ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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