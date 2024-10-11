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  • Корнеев о слезах Осинькина после 0:1 от «Локо»: «Мы увидели тренера, который растерян. Не могу представить Гвардиолу или Клоппа в такой ситуации» 
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Корнеев о слезах Осинькина после 0:1 от «Локо»: «Мы увидели тренера, который растерян. Не могу представить Гвардиолу или Клоппа в такой ситуации» 

Игорь Корнеев оценил реакцию Игоря Осинькина после поражения от «Локо» (0:1) в РПЛ.

После матча тренер «Крыльев Советов» не сдержал эмоций во время общения с игроками на поле.

«Как бывший игрок я утверждаю: если я вижу своего тренера плачущим, не владеющим ситуацией, у меня отношение к нему меняется. Я надеюсь, что это не так. Может быть, в «Крыльях Советов» другая ситуация, другие отношения.

Но я не могу представить Гвардиолу или Клоппа в такой ситуации. Бывают слезы от эмоций и позитива. Но мы увидели тренера, который растерян», — сказал экс-игрок ЦСКА.

Осинькин останется тренером «Крыльев». Губернатор Самарской области подтвердил: «Никаких кадровых перестановок, оценим результат после завершения чемпионата»

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoКрылья Советов
logoИгорь Корнеев
logoпремьер-лига Россия
logoЮрген Клопп
logoПеп Гвардиола
logoИгорь Осинькин
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