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Агент Сафонов о решении оставить Осинькина в «Крыльях»: «Губернатор заработал себе положительные баллы – за тренера выступает армия болельщиков» 

Алексей Сафонов оценил решение оставить Игоря Осинькина тренером «Крыльев Советов».

После 11 туров самарский клуб занимает в Мир РПЛ 10-е место.

«Кто платит, тот и заказывает музыку. За «Крылья Советов» несет расходы Самарская область, поэтому губернатор имеет право вмешаться. Представьте, вы только пришли на должность и просто в первые дни убираете тренера, за которого выступает армия болельщиков. Против такого количества народа пойти, заработать себе врагов. Поэтому оставил бы Осинькина, наверное, любой. Плюс губернатор заработал себе положительные баллы.

Мне по-человечески жаль Осинькина. «Крылья» — это клуб-донор. Ему постоянно дают на обкатку футболистов, а он из них делает игроков. У нас же полстраны футболистов, но игроков мало. Лучших у него потом забирают, и он остается у разбитого корыта. А требуют с него еще и еще. 

Может, кого-то раздражало, что ребята из «Чертаново» ехали в клуб, но это уже вопрос не к Осинькину. У нас же страна советов и все знают, кого убрать и кого поставить. У «Крыльев» есть свое лицо, в отличие от «Факела», «Пари НН» или «Химок», которые непонятно во что играют», — сказал футбольный агент.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
Алексей Сафонов
logoИгорь Осинькин
Политика
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