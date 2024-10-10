Агент Сафонов о решении оставить Осинькина в «Крыльях»: «Губернатор заработал себе положительные баллы – за тренера выступает армия болельщиков» 

Алексей Сафонов оценил решение оставить Игоря Осинькина тренером «Крыльев Советов».

После 11 туров самарский клуб занимает в Мир РПЛ 10-е место.

«Кто платит, тот и заказывает музыку. За «Крылья Советов » несет расходы Самарская область, поэтому губернатор имеет право вмешаться. Представьте, вы только пришли на должность и просто в первые дни убираете тренера, за которого выступает армия болельщиков. Против такого количества народа пойти, заработать себе врагов. Поэтому оставил бы Осинькина , наверное, любой. Плюс губернатор заработал себе положительные баллы.

Мне по-человечески жаль Осинькина. «Крылья» — это клуб-донор. Ему постоянно дают на обкатку футболистов, а он из них делает игроков. У нас же полстраны футболистов, но игроков мало. Лучших у него потом забирают, и он остается у разбитого корыта. А требуют с него еще и еще.

Может, кого-то раздражало, что ребята из «Чертаново» ехали в клуб, но это уже вопрос не к Осинькину. У нас же страна советов и все знают, кого убрать и кого поставить. У «Крыльев» есть свое лицо, в отличие от «Факела», «Пари НН» или «Химок», которые непонятно во что играют», — сказал футбольный агент.