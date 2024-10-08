Николсон о ценнике в 4 млн евро на Transfermarkt: «Я не из тех, кто будет говорить, что стою 50 миллионов. Надо забивать, чтобы сумма увеличилась»

Форвард «Спартака» Шамар Николсон порассуждал о своей трансферной стоимости.

– На Transfermarkt ваш ценник – 4 миллиона евро. Какую сумму вы бы сами себе поставили на этом портале?

– Это все формально, не обращаю на это внимание. Я не из тех людей, кто будет говорить, что стою 50 миллионов евро.

Чтобы сумма на их портале увеличилась, мне нужно доказывать на поле и забивать голы. Я не знаю, какой у меня должен быть ценник, – ответил Николсон.

В нынешнем сезоне 27-летний игрок с Ямайки забил 2 гола в 4 играх Мир РПЛ. В Фонбет Кубке России у него 1 гол и 2 голевые передачи.