Холанд сообщил, что скоро станет отцом: «👶🏻🔜»

Эрлинг Холанд намекнул, что станет отцом.

После матча Лиги наций со Словенией (3:0) форвард сборной Норвегии опубликовал фото, на котором он сосет большой палец, а мяч засунут под футболку.

«👶🏻🔜», – написал 24-летний нападающий «Манчестер Сити », разместив эмодзи младенца и soon (скоро).

В игре со Словенией Холанд забил два гола, став лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии.

Холанд – лучший бомбардир в истории сборной Норвегии. В 24 года 🤯