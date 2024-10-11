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Холанд сообщил, что скоро станет отцом: «👶🏻🔜»

Эрлинг Холанд намекнул, что станет отцом.

После матча Лиги наций со Словенией (3:0) форвард сборной Норвегии опубликовал фото, на котором он сосет большой палец, а мяч засунут под футболку.

«👶🏻🔜», – написал 24-летний нападающий «Манчестер Сити», разместив эмодзи младенца и soon (скоро).

В игре со Словенией Холанд забил два гола, став лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии.

Холанд – лучший бомбардир в истории сборной Норвегии. В 24 года 🤯

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: соцсеть Эрлинга Холанда
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