У Холанда 14 голов в 13 матчах сезона за «Ман Сити» и сборную. Норвежец дважды забил Словении

Эрлинг Холанд забил 13-й и 14-й голы в сезоне-2024/25.

Нападающий сборной Норвегии сделал дубль в матче против команды Словении в 3-м туре Лиги наций (3:0, второй тайм).

Это 13-й матч Холанда за «Манчестер Сити » и национальную команду в текущем сезоне. На его счету 14 забитых мячей на этом отрезке.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .