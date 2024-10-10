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У Холанда 14 голов в 13 матчах сезона за «Ман Сити» и сборную. Норвежец дважды забил Словении

Эрлинг Холанд забил 13-й и 14-й голы в сезоне-2024/25.

Нападающий сборной Норвегии сделал дубль в матче против команды Словении в 3-м туре Лиги наций (3:0, второй тайм).

Это 13-й матч Холанда за «Манчестер Сити» и национальную команду в текущем сезоне. На его счету 14 забитых мячей на этом отрезке.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс”
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoсборная Норвегии по футболу
logoСборная Словении по футболу
logoЛига наций УЕФА
logoЭрлинг Холанд
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