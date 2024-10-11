Холанд – лучший бомбардир в истории сборной Норвегии. В 24 года 🤯
Побил рекорд, который держался с 1934-го.
24-летний Эрлинг Холанд отгрузил за Норвегию дубль Словении в Лиге наций – и за одну игру сначала сравнялся с лучшим бомбардиром в истории сборной, а потом и обошел его.
Теперь у Холанда 34 гола в 36 матчах. Довольно длинная картинка величия:
⚽️ Холанд добрался до рекорда чуть больше чем за 5 лет – дебютировал в сборной в сентябре 2019-го. За это время ни разу не съездил на большой турнир, но голы в Лиге наций и товарищеских матчах тоже считаются.
⚽️ У Эрлинга сейчас 2905 минут. Получается, в сборной он забивает в среднем каждые 85 минут – больше гола за матч. Фантастика.
⚽️ Просто для сравнения: главные голеадоры сборной России – Артем Дзюба и Александр Кержаков – забили по 30. У них на это ушло 55 и 90 матчей. Криштиану Роналду потребовалось 110 матчей, чтобы обойти Педру Паулету и стать лучшим бомбардиром Португалии (в 29 лет, у легенды «ПСЖ» было 47 голов). Лео Месси побил рекорд Габриэля Батистуты (56 голов) в 112 матче за Аргентину (тоже в 29 лет).
⚽️ Удивительно, но прошлым рекордсменом был не Оле-Гуннар Сульшер, не Джон Карью и даже не Торе-Андре Фло. Запоминайте имя: Йорген Юве, игравший еще в 1930-х. Нападающий клуба «Люн» забил 33 гола в 45 матчах, но до отметки в 33 мяча добрался даже быстрее Холанда – всего за 30 игр и за те же пять лет.
Юве считался одним из лучших игроков времени и просто талантливым человеком: выучился на юриста в Базеле, годик поиграл за местную команду, закончил карьеру в 32 года и сосредоточился на спортивной журналистике. Успел съездить на Олимпиаду в Мюнхен и в качестве капитана сборной (взял бронзу), и пишущего журналиста, воевал во Второй мировой, пару недель тренировал «Мольде» в 1948-м.
Рекорд Юве держался 90 лет и пережил самого Йоргена на 41 год.
Пока не появился Эрлинг Холанд.
Фото: Ane Frosaker/Keystone Press Agency/Global Look Press
USBET.RU
USBET.RU по ним ставлю, сделал 338к, отличный футбол дают. Прогозы топовые, главное аналитик там толковый. Советую !!
USBET.RU
USBET.RU по ним ставлю, сделал 338к, отличный футбол дают. Прогозы топовые, главное аналитик там толковый. Советую
USBET.RU