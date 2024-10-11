Холанд – лучший бомбардир в истории сборной Норвегии. В 24 года 🤯

Побил рекорд, который держался с 1934-го.

24-летний Эрлинг Холанд отгрузил за Норвегию дубль Словении в Лиге наций – и за одну игру сначала сравнялся с лучшим бомбардиром в истории сборной, а потом и обошел его.

Теперь у Холанда 34 гола в 36 матчах. Довольно длинная картинка величия:

⚽️ Холанд добрался до рекорда чуть больше чем за 5 лет – дебютировал в сборной в сентябре 2019-го. За это время ни разу не съездил на большой турнир, но голы в Лиге наций и товарищеских матчах тоже считаются.

⚽️ У Эрлинга сейчас 2905 минут. Получается, в сборной он забивает в среднем каждые 85 минут – больше гола за матч. Фантастика.

⚽️ Просто для сравнения: главные голеадоры сборной России – Артем Дзюба и Александр Кержаков – забили по 30. У них на это ушло 55 и 90 матчей. Криштиану Роналду потребовалось 110 матчей, чтобы обойти Педру Паулету и стать лучшим бомбардиром Португалии (в 29 лет, у легенды «ПСЖ» было 47 голов). Лео Месси побил рекорд Габриэля Батистуты (56 голов) в 112 матче за Аргентину (тоже в 29 лет).

⚽️ Удивительно, но прошлым рекордсменом был не Оле-Гуннар Сульшер, не Джон Карью и даже не Торе-Андре Фло. Запоминайте имя: Йорген Юве, игравший еще в 1930-х. Нападающий клуба «Люн» забил 33 гола в 45 матчах, но до отметки в 33 мяча добрался даже быстрее Холанда – всего за 30 игр и за те же пять лет.

Юве считался одним из лучших игроков времени и просто талантливым человеком: выучился на юриста в Базеле, годик поиграл за местную команду, закончил карьеру в 32 года и сосредоточился на спортивной журналистике. Успел съездить на Олимпиаду в Мюнхен и в качестве капитана сборной (взял бронзу), и пишущего журналиста, воевал во Второй мировой, пару недель тренировал «Мольде» в 1948-м.

Рекорд Юве держался 90 лет и пережил самого Йоргена на 41 год.

Пока не появился Эрлинг Холанд.

Фото: Ane Frosaker/Keystone Press Agency/Global Look Press