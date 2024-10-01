Холанд забил 12 голов в 11 матчах за «Ман Сити» и Норвегию в этом сезоне

Эрлинг Холанд забил 12-й гол в этом сезоне.

Нападающий «Манчестер Сити» отличился на 58-й минуте матча со «Слованом » в Лиге чемпионов.

С начала сезона норвежец принял участие в 11 играх за клуб и сборную. За «Ман Сити » он забил 11 голов, за Норвегию – 1.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь .