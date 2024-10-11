Тедеско о 2:2 с Италией: «Бельгия плохо начала игру, красная нам очень помогла. Но когда итальянцы играют вдесятером, забить им еще сложнее»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подвел итоги игры с Италией.

Матч 3-го тура Лиги наций завершился ничьей со счетом 2:2. Бельгийцы уступали в два мяча, но отыгрались после удаления Лоренцо Пеллегрини.

– Не могли бы вы дать общий анализ этого матча?

– Италия начала очень сильно, никому не хочется пропускать гол так рано от такого соперника. Они проявили уверенность, после такого гола они почувствовали себя еще увереннее, а у нас были трудности с тем, чтобы войти в игру. Когда мы владели мячом, мы следовали плану, но без мяча нам пришлось туго.

Они нагрузили центр поля, у них было три центральных полузащитника, и они играли по схеме 3-6-1, так что было добиться численного перевеса. Нам приходилось прессинговать Риччи и Бастони . Красная карточка нам очень помогла.

– Насколько сильно в сегодняшнем матче не хватало Лукаку?

– Мы плохо начали игру, пропущенный гол на первой минуте не помог в психологическом плане, мы потеряли компактность. Мы думали, что должны действовать немного активнее после пропущенного гола, но на самом деле нужно было сохранять спокойствие и компактность. Нам это не удалось, из-за этого Италия удвоила свое преимущество. Такие игроки, как Ромелу, де Брюйне и Онана, помогают противостоять игрокам такого уровня.

– Что вы думаете о последнем получасе игры при счете 2:2?

– Я итальянец, я знаю, что, когда итальянцы играют вдесятером, забить им, пожалуй, еще сложнее. Я видел, как итальянцы обороняются, у центральных защитников очень высокий уровень. Они могут защищаться на открытых пространствах и один в один. Возможно, мы могли бы играть терпеливее и изменить счет еще раз.

Посмотрим, сможем ли мы добиться каких-то улучшений в следующем матче против Франции, имея в своем распоряжении всего одну тренировку, – сказал Тедеско.