  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тедеско о 2:2 с Италией: «Бельгия плохо начала игру, красная нам очень помогла. Но когда итальянцы играют вдесятером, забить им еще сложнее»
0

Тедеско о 2:2 с Италией: «Бельгия плохо начала игру, красная нам очень помогла. Но когда итальянцы играют вдесятером, забить им еще сложнее»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подвел итоги игры с Италией.

Матч 3-го тура Лиги наций завершился ничьей со счетом 2:2. Бельгийцы уступали в два мяча, но отыгрались после удаления Лоренцо Пеллегрини. 

– Не могли бы вы дать общий анализ этого матча?

Италия начала очень сильно, никому не хочется пропускать гол так рано от такого соперника. Они проявили уверенность, после такого гола они почувствовали себя еще увереннее, а у нас были трудности с тем, чтобы войти в игру. Когда мы владели мячом, мы следовали плану, но без мяча нам пришлось туго.

Они нагрузили центр поля, у них было три центральных полузащитника, и они играли по схеме 3-6-1, так что было добиться численного перевеса. Нам приходилось прессинговать Риччи и Бастони. Красная карточка нам очень помогла.

– Насколько сильно в сегодняшнем матче не хватало Лукаку?

– Мы плохо начали игру, пропущенный гол на первой минуте не помог в психологическом плане, мы потеряли компактность. Мы думали, что должны действовать немного активнее после пропущенного гола, но на самом деле нужно было сохранять спокойствие и компактность. Нам это не удалось, из-за этого Италия удвоила свое преимущество. Такие игроки, как Ромелу, де Брюйне и Онана, помогают противостоять игрокам такого уровня.

– Что вы думаете о последнем получасе игры при счете 2:2?

– Я итальянец, я знаю, что, когда итальянцы играют вдесятером, забить им, пожалуй, еще сложнее. Я видел, как итальянцы обороняются, у центральных защитников очень высокий уровень. Они могут защищаться на открытых пространствах и один в один. Возможно, мы могли бы играть терпеливее и изменить счет еще раз. 

Посмотрим, сможем ли мы добиться каких-то улучшений в следующем матче против Франции, имея в своем распоряжении всего одну тренировку, – сказал Тедеско. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TuttoAtalanta.com
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoРомелу Лукаку
logoКевин де Брюйне
logoЛига наций УЕФА
logoАлессандро Бастони
logoДоменико Тедеско
logoАмаду Онана
logoСамуэле Риччи
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Бельгии 1 победа в 5 последних матчах. Далее команда Тедеско сыграет с Францией и Италией
254 минуты назад
Мальдини, Доннарумма, Бастони, Калафьори, Ди Лоренцо, Тонали – в составе Италии на матчи с Бельгией и Израилем в Лиге наций
334 октября, 19:21
Де Брюйне и Лукаку не вызваны в сборную Бельгии. Тедеско объяснил, что игроки сами попросили об этом
94 октября, 13:36
Лукаку попросил не вызывать его на матчи с Италией и Францией, де Брюйне не сыграет из-за травмы. В Бельгии рассчитывают, что они останутся в сборной как минимум до ЧМ-2026
102 октября, 09:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Аргентина в гостях у Венесуэлы, Бразилия сыграет с Чили, Парагвай против Эквадора
494 минуты назадLive
У Черчесова нет побед в 3 матчах во главе сборной Казахстана – 2 поражения и 1 ничья с общим счетом 0:7
60сегодня, 20:45
Лига наций. Франция разгромила Израиль, Англия уступила Греции, Италия сыграла вничью с Бельгией, Казахстан пропустил 4 гола от Австрии
207сегодня, 20:45
Англия проиграла Греции на «Уэмбли», пропустив на 94-й минуте – 1:2. Беллингем забил на 87-й, у Павлидиса дубль
54сегодня, 20:42
Италия упустила победу над Бельгией (2:2), ведя 2:0 и играя в меньшинстве с 40-й – Троссард сравнял счет
25сегодня, 20:41
Юран о том, что Селюк назвал его коррупционером: «Мне смешно, если честно. Я реагировать не буду»
11сегодня, 20:16
Холанд стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии в 24 года – у него 34 гола в 36 матчах
43сегодня, 20:04
У Холанда 14 голов в 13 матчах сезона за «Ман Сити» и сборную. Норвежец дважды забил Словении
6сегодня, 20:03
Селюк о Юране: «Коррупционер, играл договорняки, получал от футболистов деньги, выпуская их, сидит в откатах на всех трансферах и так далее»
41сегодня, 19:53
Ундав о моде: «Брюки – это просто брюки, будь они от H M или люксового бренда. Роскошь – проводить время с семьей и наблюдать, как растет дочь»
13сегодня, 19:41
Ко всем новостям
Последние новости
Ундав об оскорблениях в соцсетях: «Эти люди никогда не скажут этого тебе в лицо, они только прячутся за экранами компьютеров. Мне было больно, но теперь все равно»
2 минуты назад
Дешам о 4:1 с Израилем: «Франция давно не забивала столько. У Олисе была не лучшая игра»
5 минут назад
Венесуэла – Аргентина – 0:1. Отаменди забил. Онлайн-трансляция. Месси, Альварес, Де Поль, Ло Чельсо и Рондон играют
918 минут назадLive
Спаллетти о 2:2 с Бельгией: «Красная карточка выходит за рамки тактики, но Италия могла доминировать и во втором тайме тоже»
20 минут назад
Тренер Англии Карсли об 1:2 от Греции: «Мы были на втором месте на протяжении большей части матча, это разочаровывает. Важно уметь реагировать на неудачи»
432 минуты назад
Начало матча Венесуэла – Аргентина отложено из-за ливня. Сотрудники стадиона швабрами и граблями сгоняют воду с поля
438 минут назадФото
Игроки сборной Греции праздновали победу над Англией с футболкой скончавшегося защитника Болдока
248 минут назадФото
У Бельгии 1 победа в 5 последних матчах. Далее команда Тедеско сыграет с Францией и Италией
254 минуты назад
Англия впервые уступила Греции – на «Уэмбли» в Лиге наций
9сегодня, 20:59
«Реал» об Ассоциации пострадавших от «Бернабеу»: «Они злонамеренно передают судебным органам и обществу ложную информацию»
10сегодня, 20:55