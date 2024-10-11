У Бельгии 1 победа в 5 последних матчах. Далее команда Тедеско сыграет с Францией и Италией

Сборная Бельгии выиграла лишь один из пяти последних матчей.

Команда тренера Доменико Тедеско , уступая в счете 0:2, сыграла вничью с Италией (2:2) в гостевом матче 3-го тура Лиги наций.

Бельгия занимает третье место в группе. Далее ей предстоит сыграть с Францией (14 октября), Италией (14 ноября) и Израилем (17 ноября).