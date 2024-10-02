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  • Лукаку попросил не вызывать его на матчи с Италией и Францией, де Брюйне не сыграет из-за травмы. В Бельгии рассчитывают, что они останутся в сборной как минимум до ЧМ-2026
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Лукаку попросил не вызывать его на матчи с Италией и Францией, де Брюйне не сыграет из-за травмы. В Бельгии рассчитывают, что они останутся в сборной как минимум до ЧМ-2026

Кевин де Брюйне и Ромелу Лукаку не сыграют за сборную Бельгии в октябре.

Полузащитник «Манчестер Сити» и нападающий «Наполи» пропустят матчи со сборными Италии и Франции в Лиге наций. Де Брюйне не приедет на ближайший сбор из-за травмы, а Лукаку просто попросил тренерский штаб не вызывать его. 

Отмечается, что оба игрока планируют продолжать карьеру в национальной команде. В последние недели они провели конструктивные переговоры с главным тренером Доменико Тедеско, и в Королевской бельгийской футбольной ассоциации рассчитывают, что они останутся в сборной как минимум до чемпионата мира-2026. 

В Бельгии опасаются, что де Брюйне завершит карьеру в сборной. Тедеско намерен исправить ситуацию, приехав к Кевину или позвонив

Опубликовал: Алексей Белоус
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoСборная Бельгии по футболу
logoНаполи
logoРомелу Лукаку
logoКевин де Брюйне
ЧМ-2026
logoДоменико Тедеско
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