Лукаку попросил не вызывать его на матчи с Италией и Францией, де Брюйне не сыграет из-за травмы. В Бельгии рассчитывают, что они останутся в сборной как минимум до ЧМ-2026
Кевин де Брюйне и Ромелу Лукаку не сыграют за сборную Бельгии в октябре.
Полузащитник «Манчестер Сити» и нападающий «Наполи» пропустят матчи со сборными Италии и Франции в Лиге наций. Де Брюйне не приедет на ближайший сбор из-за травмы, а Лукаку просто попросил тренерский штаб не вызывать его.
Отмечается, что оба игрока планируют продолжать карьеру в национальной команде. В последние недели они провели конструктивные переговоры с главным тренером Доменико Тедеско, и в Королевской бельгийской футбольной ассоциации рассчитывают, что они останутся в сборной как минимум до чемпионата мира-2026.
В Бельгии опасаются, что де Брюйне завершит карьеру в сборной. Тедеско намерен исправить ситуацию, приехав к Кевину или позвонив
Опубликовал: Алексей Белоус
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