Мальдини, Доннарумма, Бастони, Калафьори, Ди Лоренцо, Тонали – в составе Италии на матчи с Бельгией и Израилем в Лиге наций
Вратари: Микеле Ди Грегорио («Ювентус»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);
Защитники: Aлессандро Бастони («Интер»), Рауль Белланова («Аталанта»), Алессандро Буонджорно («Наполи»), Риккардо Калафьори («Арсенал»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Маттео Габбия («Милан»), Калеб Околи («Лестер»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»);
Полузащитники: Николо Фаджоли («Ювентус»), Давиде Фраттези («Интер»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Никколо Пизилли («Рома»), Самуэле Риччи («Торино»), Сандро Тонали («Ньюкасл»);
Нападающие: Мойзе Кин («Фиорентина»), Даниэль Мальдини («Монца»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Аталанта»).
Никколо Пизилли и Даниэль Мальдини впервые вызваны в итальянскую сборную.
10 октября Италия сыграет с Бельгией, а 14 октября с командой Израиля.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий