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Мальдини, Доннарумма, Бастони, Калафьори, Ди Лоренцо, Тонали – в составе Италии на матчи с Бельгией и Израилем в Лиге наций

Сборная Италии опубликовала заявку на матчи Лиги наций с Бельгией и Израилем.

Вратари: Микеле Ди Грегорио («Ювентус»), Джанлуиджи ДоннаруммаПСЖ»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);

Защитники: Aлессандро Бастони («Интер»), Рауль Белланова («Аталанта»), Алессандро Буонджорно («Наполи»), Риккардо Калафьори («Арсенал»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Маттео Габбия («Милан»), Калеб Околи («Лестер»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»);

Полузащитники: Николо Фаджоли («Ювентус»), Давиде Фраттези («Интер»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Никколо Пизилли («Рома»), Самуэле Риччи («Торино»), Сандро Тонали («Ньюкасл»);

Нападающие: Мойзе Кин («Фиорентина»), Даниэль Мальдини («Монца»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Аталанта»).

Никколо Пизилли и Даниэль Мальдини впервые вызваны в итальянскую сборную. 

10 октября Италия сыграет с Бельгией, а 14 октября с командой Израиля. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер сборной Италии
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logoЛоренцо Пеллегрини
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМойзе Кин
logoЛига наций УЕФА
logoДавиде Фраттези
logoАлессандро Бастони
logoАлессандро Буонджорно
logoМаттео Габбия
logoСандро Тонали
logoДжованни Ди Лоренцо
logoНиколо Фаджоли
logoРауль Белланова
logoМатео Ретеги
logoРиккардо Калафьори
logoКалеб Околи
logoДаниэль Мальдини
logoДжакомо Распадори
logoСамуэле Риччи
logoМикеле Ди Грегорио
logoАндреа Камбьязо
logoДестини Удоджи
logoНикколо Пизилли
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