Де Брюйне и Лукаку не вызваны в сборную Бельгии. Тедеско объяснил, что игроки сами попросили об этом
Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку не вызваны в сборную Бельгии.
Команда Доменико Тедеско проведет матчи с Италией (10 октября) и Францией (14 октября) в рамках Лиги наций УЕФА.
«Де Брюйне попросил нас освободить его от участия в этом сборе, а также перед ноябрьским сбором, чтобы позаботиться о своем теле. Мы его понимаем.
Лукаку хочет поработать индивидуально в «Наполи». Похожие ситуации», – заявил главный тренер сборной Бельгии.
В окончательный состав команды вошли 23 человека.
Фото: x.com/BelRedDevils
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Washington Post
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