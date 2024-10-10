РФС о РУСАДА: «Странно, что они выбрали для проверки открытую тренировку сборной России, где ждут болельщики и дети»

В РФС рассказали о РУСАДА на тренировке сборной России.

Ранее сообщалось , что сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА ) забрали на допинг-контроль 10 футболистов, из-за чего открытая тренировка сборной России отложена.

«Да, сотрудники РУСАДА находятся на стадионе – это технический момент, потому что они имеют право приезжать на тренировки, как было неоднократно.

Странно, конечно, что они выбрали для проверки открытую тренировку сборной, где ждут болельщики и дети.

Тренировку мы начнем по графику, как и планировалось, в 18 часов», – заявил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС ) Кирилл Терешин .

Сегодня сборная России проводит открытую тренировку на московском стадионе «Динамо». В программе – мастер‑классы, фото– и автограф‑сессии, общение с игроками. В занятии должны принять участие юные футболисты из спортивных школ Курской и Белгородской областей. Начало программы было запланировано в 17:30 по московскому времени, тренировки – в 18:00.