РУСАДА о проверке в день открытой тренировки сборной: «Это нормальная процедура, которая не должна вызывать напряжения. Непонятно, почему она вызвала такой ажиотаж»

В РУСАДА прокомментировали проверку в день открытой тренировки сборной России.

Ранее сообщалось , что сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) забрали на допинг-контроль 10 футболистов, из-за чего открытая тренировка сборной России отложена.

«Непонятно, почему приезд инспекторов допинг-контроля вызывает такой ажиотаж. РУСАДА осуществляет отбор проб в рамках своего плана, это нормальная процедура, которая не должна вызывать удивления и напряжения», – сказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«Вся информация по планированию и проведению сбора проб относится к конфиденциальной, и РУСАДА не может и не дает комментариев на подобные запросы. Исключение – статистические данные об уже проведенных тестах, которые публикуются в соответствии с нормами Кодекса», – заявили в пресс-службе организации.

РФС о РУСАДА: «Странно, что они выбрали для проверки открытую тренировку сборной России, где ждут болельщики и дети»