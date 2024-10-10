РУСАДА о проверке в день открытой тренировки сборной: «Это нормальная процедура, которая не должна вызывать напряжения. Непонятно, почему она вызвала такой ажиотаж»
Ранее сообщалось, что сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) забрали на допинг-контроль 10 футболистов, из-за чего открытая тренировка сборной России отложена.
«Непонятно, почему приезд инспекторов допинг-контроля вызывает такой ажиотаж. РУСАДА осуществляет отбор проб в рамках своего плана, это нормальная процедура, которая не должна вызывать удивления и напряжения», – сказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.
«Вся информация по планированию и проведению сбора проб относится к конфиденциальной, и РУСАДА не может и не дает комментариев на подобные запросы. Исключение – статистические данные об уже проведенных тестах, которые публикуются в соответствии с нормами Кодекса», – заявили в пресс-службе организации.
РФС о РУСАДА: «Странно, что они выбрали для проверки открытую тренировку сборной России, где ждут болельщики и дети»
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