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Экс-жена Аршавина о его новой девушке: «Она себе выписала путевку в ад. Я подумала: «Куда ты, девочка, лезешь?»

Экс-жена Андрея Аршавина высказалась о новой девушке бывшего игрока «Зенита».

Аршавин и Алиса Казьмина поженились в сентябре 2016 года, в феврале у пары родилась дочь Есения. В июле 2019 года супруги развелись.

Летом 2024-го «Комсомольская правда» сообщила о том, что заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию встречается с девушкой из Санкт-Петербурга Анной Петрушиной.

– Я переживала, что если полезу в интернет и увижу новости, что он там женится, меня это как-то сдвинет в ненужную сторону, и я снова буду болеть. Я недавно увидела – и вообще ничего.

– Новость про то, что у него появится ребенок, тебя не задела?

– Я подумала: «Куда ты, девочка, лезешь?» (смеется) Она просто себе выписала путевку в ад…

– А он вам как-то помогает?

– Он по закону платит алименты – 50% на всех детей, а у него их на сегодня четверо (также трое от отношений с Юлией Барановской – Спортс’‘).

Плюс один, видимо, будет опять. Думаю, что это как-то повлияет. Потом девушка подаст на алименты, и мы с Юлей будем получать меньше, а на нем это никак не отразится, – сказала Казьмина на ток-шоу «Малахов» в эфире телеканала «Россия-1».

Опубликовано: Sports
Источник: Smotrim.ru
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Алиса Казьмина
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