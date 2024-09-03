Экс-супруга Аршавина заявила, что Андрей не поздравил дочь Есению с походом в первый класс: «Не звонит, не пишет. Наверное, у него другие хлопоты»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия светская хроника Алиса Казьмина Футбол

Алиса Аршавина заявила, что Андрей не пришел поздравить дочь с походом в школу.

Младшая дочь бывшего футболиста сборной России Есения в этом году пошла в первый класс. Ее на линейке сопровождала мама. 

Поздравил ли Андрей дочь с походом в первый класс?

– Нет, к сожалению. Не звонит, не пишет, не приехал поздравить. Наверное, у него сейчас другие хлопоты. Жаль.

У папы сейчас ребенок родился, ему не до нас, – сказала Алиса Аршавина.

Пара развелась в 2019 году.

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19 комментариев
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Спортс в пусть говорят какой-то превратился
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Тег "премьер-лига Россия" просто убивает наповал.
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Хватит уже.
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Илья Учватов, ты гордишься, что ты работаешь журналистом, ищешь и публикуешь желтушные новости? Мама, папа точно гордятся
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Пусть НЕ говорят ... Об этом здесь!
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Крылатая фраза Аршавина, видимо, на все случаи его жизни подходит
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Если подумать, Спортс за ведь день ни одной новости про третье сентября так и не написал, а ведь через пару минут уже календарь переворачивать)
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Ответ Н.Ф.
Тег "премьер-лига Россия" просто убивает наповал.
В таких новостях просто в конце должна идти фраза "Плакали всей Премьер лигой", но её обычно не ставят)
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Ответ Н.Ф.
Тег "премьер-лига Россия" просто убивает наповал.
особенно при отсутствии тегов "Английская Премьер лига" и "Арсенал"
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Очень нужная информация! Держите в курсе!
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Какая трагедия, а если он забухал? Или просто закрутился и забыл? Это типа как забыл поздравить с годовщиной свадьбы бывшую жену.
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Зачем все эти новости🤷‍♂️и так понятно, что та легендарная зенитовская банда.в обычной жизни, те ещё типки.
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Давит через общественность, ну на самом деле плохо, когда дети растут без отцов !
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Хз, может лучше Муна вернете вместо таких новостей?
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Тут под комментами подборка "Еще по теме", сколько же этой субстанции на спортсе, всяких алин мамаевых. Буэ.
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"Спортивная", извиняюсь, "журналистика", "которую мы заслужили"... :)
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На спортсе прям парад новостей от экс-жён футболистов пошёл, чтоб набить ленту хоть чем-то. Понимаем, но не одобряем)
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