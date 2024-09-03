Экс-супруга Аршавина заявила, что Андрей не поздравил дочь Есению с походом в первый класс: «Не звонит, не пишет. Наверное, у него другие хлопоты»
Алиса Аршавина заявила, что Андрей не пришел поздравить дочь с походом в школу.
Младшая дочь бывшего футболиста сборной России Есения в этом году пошла в первый класс. Ее на линейке сопровождала мама.
– Поздравил ли Андрей дочь с походом в первый класс?
– Нет, к сожалению. Не звонит, не пишет, не приехал поздравить. Наверное, у него сейчас другие хлопоты. Жаль.
У папы сейчас ребенок родился, ему не до нас, – сказала Алиса Аршавина.
Пара развелась в 2019 году.