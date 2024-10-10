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Нагельсманн о календаре: «Не хочу постоянно жаловаться на него. В НБА играют около 80 матчей, но там есть очень длинный перерыв, а в футболе – нет. Нужно обсудить это»

Юлиан Нагельсманн высказался о футбольном календаре.

«Я часто подчеркивал, что не хочу постоянно жаловаться на календарь. В конце концов, большое количество матчей позволяет финансировать дорогостоящий вид спорта.

Нужно смотреть, какие именно травмы [получают игроки]. Если бы все они были результатом чрезмерной нагрузки, то можно было бы о чем-то говорить. У Фюлле [Никласа Фюллькруга] травмы уже много лет, они случаются даже во время перерыва, так что особых признаков чрезмерной нагрузки нет. Давид Раум подвернул ногу, что тоже не имеет никакого отношения к нагрузке. Что касается Хенрихса, мы не знаем наверняка, у него уже некоторое время были проблемы со спиной. Но здесь тоже вряд ли стоит винить календарь, учитывая его игровое время в «Лейпциге».

В будущем игр будет не меньше, а больше. Нам нужно немного поговорить о том, как устроены перерывы. В НБА игроки играют около 80 матчей и также должны преодолевать многокилометровые расстояния. Но у них есть очень длинный перерыв, в НФЛ тоже длинная пауза. У нас в футболе такого нет», – сказал главный тренер сборной Германии.

Глава УЕФА Чеферин о календаре: «Кто жалуется? Те, у кого самые высокие зарплаты, и клубы, у которых по 25 топ-игроков»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
logoСборная Германии по футболу
logoНиклас Фюллькруг
logoБенджамин Хенрихс
календарь
logoЮлиан Нагельсманн
logoДавид Раум
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