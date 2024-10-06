Хавертц не сыграет за Германию в октябре из-за проблем с коленом. Вместо него вызван Буркардт из «Майнца»
Кай Хаверц пропустит ближайшие матчи сборной Германии из-за проблем с коленом.
В октябре немцам предстоит сыграть против сборных Боснии и Герцеговины и Нидерландов в рамках Лиги наций.
Сообщается, что вместо игрока «Арсенала» Юлиан Нагельсманн вызвал в сборную нападающего «Майнца» Йонатана Буркардта.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Немецкого футбольного союза
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