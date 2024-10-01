Клопп о работе в сборной Германии: «Все надеются, что Нагельсманн продолжит тренировать команду и после 2026 года»
Юрген Клопп высказался о шансе сменить Юлиана Нагельсманна в сборной Германии.
57-летний немец остается без команды после ухода из «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.
– Все надеются, что Юлиан Нагельсманн продолжит тренировать сборную Германии намного дольше, чем до 2026 года (контракт рассчитан до окончания ЧМ-2026 – Спортс’‘).
– Руди Феллер недавно назвал вас возможным кандидатом на этот пост.
– Руди – хороший парень. Его поставили в положение, в котором ему пришлось говорить об этом, – сказал Клопп.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Bayern & Germany
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