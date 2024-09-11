Моуринью о Гюлере: «Сильный характер, топовые навыки. Анчелотти научит побеждать, а игра за сборную даст почувствовать вес страны на плечах. Арда движется к прекрасному будущему»

Жозе Моуринью оценил перспективы хавбека «Реала» Арды Гюлера.

«Чтобы играть за этот клуб, крайне важно иметь определенный характер. Футболисты должны чувствовать, что они достаточно хороши для того, чтобы быть здесь, что они не боятся.

Арда показывает, что у него сильный характер и топовые навыки. Анчелотти – прекрасный тренер, который научит побеждать. Выступление за национальную команду и участие в таких турнирах, как Евро , тоже очень важны для того, чтобы он почувствовал вес большой страны на своих плечах.

Он движется по направлению к прекрасному будущему», – сказал главный тренер «Фенербахче ».