«Барса» заплатила 10 млн евро посреднику при переходе Малкома в 2018-м – 25% от суммы сделки. Обычно комиссия не выше 5%

Теги Зенит премьер-лига Россия Барселона Ла Лига Виллиан Малком деньги Футбол

Посредник получил от «Барсы» 10 млн евро комиссии за переход Малкома.

Эту информацию подтвердило издание Diario Sport, получившее доступ к документу, в котором прописано соглашение сторон.

Нападающий присоединился к испанскому клубу летом 2018 года, перейдя из «Бордо» за 41+1 млн евро. На тот момент Малком считался запасным вариантом вместо Виллиана. Руководство предпочитало игрока «Челси», но смогло договориться с лондонским клубом.

Сообщается, что, когда переговоры с Малкомом достигли финального этапа, в дело вступил агент Хосеп Мингелла, до этого не участвовавший в контактах между «Барсой» и окружением игрока. За 19 дней до завершения сделки клуб подписал с его агентской компанией договор на оказание посреднических услуг, действовавший до закрытия трансферного окна.

Исходя из обнаруженного документа, в конечном итоге агент получил чистый доход в размере 10 миллионов евро, поскольку НДС и косвенные налоги взял на себя. Выплаты были разбиты на части с целью амортизации, но «Барса» заплатила посреднику 10 млн евро – около 25% от суммы сделки. В операциях такого типа средний процент, выплачиваемый посредникам, не превышает 5%. В случае с Малкомом комиссия агента должна была составить не более 2 млн евро.

В агентском договоре так же был прописан пункт о фиксации суммы, независимо от срока пребывания полузащитника в клубе. Напомним, бразилец провел в «Барселоне» лишь один сезон, отметившись двумя голами в 24 матчах. В 2019 году бразилец перешел в «Зенит» за 40 миллионов евро.

Фото: sport.es

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14 комментариев
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Страшно представить сколько там платили Негрейре в чемоданах
+25
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Неудивительно..
Барса тогда себе нормально жилы рвала, чтобы игрока, который практически уже перешёл в Рому перетянуть к себе..

Потому и процент такой посредники запросили.. Ну и зная Барсу, этим ребятам ещё и бордель на сутки сняли скорей всего..

А вообще, вся эта принципиальность была лишь сельской местью Роме за то что той весной они Барсу вышвырнули из ЛЧ как щенят..
+13
-5
+8
Хорошо умеют отмывать деньги в Барселоне.
С этим поспорит только полный дурак.
+8
-3
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Хорошо умеют отмывать деньги в Барселоне. С этим поспорит только полный дурак.
Насчет Барселоны не спорю. Но вот... У меня нет уверенности, что примерно такой же кухни нет в любом другом футбольном, хоккейном или баскетбольном клубе. И принцип "Мукунку хороший" работает везде :)
+5
-2
+3
Про Барселону есть хоть одна новость, после прочтения которой не испытываешь чувство стыда?
+3
-2
+1
БЧК - больше чем комиссии
+5
-4
+1
Сколько осело на европейских счетах окологазпромовских «посредников» при переходе Малкома в «Зенит»? Не меньше 10 млн точно, а то и все 20
+3
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Ну и? Возможен криминал?
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Мину Райолу вспомните
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пхаххахахаахахахахаха! этот вид, в отличие от мамонта, не вымрет никогда ))
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Это что Лапорта сделал каталонскому Спорту что они так его "любят"?
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Ответ Циник Петербургский
Насчет Барселоны не спорю. Но вот... У меня нет уверенности, что примерно такой же кухни нет в любом другом футбольном, хоккейном или баскетбольном клубе. И принцип "Мукунку хороший" работает везде :)
Нет сомнений что везде.
Но 25% - это уже берега попутали.
+1
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Ответ Боевой Бурят Путина
Сколько осело на европейских счетах окологазпромовских «посредников» при переходе Малкома в «Зенит»? Не меньше 10 млн точно, а то и все 20
Есть данные? Или как обычно одни фантазии от тебя, местный Христо Гроздев
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-1
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