«Барса» заплатила 10 млн евро посреднику при переходе Малкома в 2018-м – 25% от суммы сделки. Обычно комиссия не выше 5%
Посредник получил от «Барсы» 10 млн евро комиссии за переход Малкома.
Эту информацию подтвердило издание Diario Sport, получившее доступ к документу, в котором прописано соглашение сторон.
Нападающий присоединился к испанскому клубу летом 2018 года, перейдя из «Бордо» за 41+1 млн евро. На тот момент Малком считался запасным вариантом вместо Виллиана. Руководство предпочитало игрока «Челси», но смогло договориться с лондонским клубом.
Сообщается, что, когда переговоры с Малкомом достигли финального этапа, в дело вступил агент Хосеп Мингелла, до этого не участвовавший в контактах между «Барсой» и окружением игрока. За 19 дней до завершения сделки клуб подписал с его агентской компанией договор на оказание посреднических услуг, действовавший до закрытия трансферного окна.
Исходя из обнаруженного документа, в конечном итоге агент получил чистый доход в размере 10 миллионов евро, поскольку НДС и косвенные налоги взял на себя. Выплаты были разбиты на части с целью амортизации, но «Барса» заплатила посреднику 10 млн евро – около 25% от суммы сделки. В операциях такого типа средний процент, выплачиваемый посредникам, не превышает 5%. В случае с Малкомом комиссия агента должна была составить не более 2 млн евро.
В агентском договоре так же был прописан пункт о фиксации суммы, независимо от срока пребывания полузащитника в клубе. Напомним, бразилец провел в «Барселоне» лишь один сезон, отметившись двумя голами в 24 матчах. В 2019 году бразилец перешел в «Зенит» за 40 миллионов евро.
Фото: sport.es
Барса тогда себе нормально жилы рвала, чтобы игрока, который практически уже перешёл в Рому перетянуть к себе..
Потому и процент такой посредники запросили.. Ну и зная Барсу, этим ребятам ещё и бордель на сутки сняли скорей всего..
А вообще, вся эта принципиальность была лишь сельской местью Роме за то что той весной они Барсу вышвырнули из ЛЧ как щенят..
С этим поспорит только полный дурак.
Но 25% - это уже берега попутали.