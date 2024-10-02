Григорьянц о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «А что я могу сделать? КДК принимает решение в соответствии с регламентом, другого ничего нет»

Артур Григорьянц высказался о кричалке болельщиков в адрес «Зенита».

На матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо » – «Спартак » (2:3) фанаты обоих клубов скандировали кричалку «Зенит » – позор российского футбола».

Как известно, КДК штрафует клубы за эту кричалку. Сегодня Григорьянц слышал ее на стадионе.

– Вы можете прокомментировать услышанное, как президент КДК?

– Рапорт получим – тогда скажу.

– Это скандирование стало традицией. Его слышно на многих матчах. Вы можете что-то сказать об этой традиции в принципе?

– А я уже дал два интервью по этому поводу.

– Но фанаты продолжают скандировать.

– А что я могу сделать?

– Не наказывать за скандирование. Может, они назло это делают.

– Мне?

– Вам, КДК, «Зениту».

– Есть регламент, КДК принимает решение в соответствии с ним. Другого здесь ничего нет, – сказал председатель КДК РФС.