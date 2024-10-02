Григорьянц о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «А что я могу сделать? КДК принимает решение в соответствии с регламентом, другого ничего нет»
На матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» – «Спартак» (2:3) фанаты обоих клубов скандировали кричалку «Зенит» – позор российского футбола».
Как известно, КДК штрафует клубы за эту кричалку. Сегодня Григорьянц слышал ее на стадионе.
– Вы можете прокомментировать услышанное, как президент КДК?
– Рапорт получим – тогда скажу.
– Это скандирование стало традицией. Его слышно на многих матчах. Вы можете что-то сказать об этой традиции в принципе?
– А я уже дал два интервью по этому поводу.
– Но фанаты продолжают скандировать.
– А что я могу сделать?
– Не наказывать за скандирование. Может, они назло это делают.
– Мне?
– Вам, КДК, «Зениту».
– Есть регламент, КДК принимает решение в соответствии с ним. Другого здесь ничего нет, – сказал председатель КДК РФС.
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