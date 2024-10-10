Экс-игрок сборной Украины и «Локо» Алиев объявлен в розыск МВД РФ. Против него возбуждено дело о призывах к терроризму

Украинский экс-футболист Александр Алиев объявлен в розыск МВД РФ.

Карточка экс-полузащитника «Локомотива », «Анжи » и «Динамо » Киев появилась в базе розыска МВД России, сообщает «Р-Спорт». В базе уточняется, что Алиев разыскивается по статье УК РФ.

Ранее в отношении Алиева было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. Бывший игрок сборной Украины был объявлен в розыск Следственным комитетом РФ.

По данным следствия, Алиев разместил видео, где призывал к террористической деятельности в Курской области. Подчеркивалось, что «деятельность фигуранта была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников ЦПЭ ГУ МВД России по Москве».