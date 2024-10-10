Экс-игрок сборной Украины и «Локо» Алиев объявлен в розыск МВД РФ. Против него возбуждено дело о призывах к терроризму
Украинский экс-футболист Александр Алиев объявлен в розыск МВД РФ.
Карточка экс-полузащитника «Локомотива», «Анжи» и «Динамо» Киев появилась в базе розыска МВД России, сообщает «Р-Спорт». В базе уточняется, что Алиев разыскивается по статье УК РФ.
Ранее в отношении Алиева было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. Бывший игрок сборной Украины был объявлен в розыск Следственным комитетом РФ.
По данным следствия, Алиев разместил видео, где призывал к террористической деятельности в Курской области. Подчеркивалось, что «деятельность фигуранта была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников ЦПЭ ГУ МВД России по Москве».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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