«Милевский после начала СВО пьет каждый день – буквально. В последние 6-8 месяцев он совсем потерялся». Экс-защитник «Динамо» Попов о попавшем в больницу Артеме

Горан Попов рассказал о проблемах Артема Милевского с алкоголем.

– Я читал, что Артем уже пять дней находится в больнице. С этим помогает Игорь Михайлович Суркис, но я с ним не общался на эту тему, неудобно спрашивать такие вещи.

Мы близко дружили с Артемом, проводили вместе время каждый день на протяжении двух лет. Я прочитал, что Алиев спрашивает: где сейчас агент Милевского, где его друзья?

Но Артему не помогли даже когда он зарабатывал большие деньги. Я ему говорил каждый день: сохрани свои деньги, купи 2-3 квартиры в . У него была зарплата полтора миллиона в год. На эту сумму можно было купить две квартиры, аренда которых приносила бы тебе доход в 3-4 тысячи долларов.

Когда он был трезв, соглашался: « , ты правильно говоришь». Но когда выпивал, его голова менялась. Он сам для себя был плохим. Когда в ресторане гуляли его друзья, 15-20 человек, я всегда видел, что Милевский не позволял никому платить, всегда сам закрывал счета. Он мой друг, и я всегда готов ему помочь. Но в последние 6-8 месяцев он совсем потерялся, пропал для всех наших знакомых.

В последний раз я его увидел в Румынии, когда Македония играла с Украиной. Мы сняли видео для его канала.

– У него уже были подобные проблемы?

– Нет. Он тогда выглядел просто отлично. Но у нас есть общий друг, у которого Милевский бывает через день, и он рассказывал, что после начала СВО Артем пьет каждый день. Вот буквально каждый день, не переставая. Антон говорил, что если Милевский не пойдет лечиться, то ему будет плохо. Я спрашивал Артема, почему он не уезжает из Киева, он четко ответил, что не хочет, что играл там в «Динамо», что никуда не уедет. Потом я ему писал, но он не отвечал.

– Но ведь алкоголь в вашей компании присутствовал еще и в игровое время...

– Бывало после матчей. Мы боролись с «Шахтером», выигрывали почти каждый матч. И после победы можно пойти в ресторан погулять. Но одно дело, когда ты при этом тренируешься каждый день, а другое – когда не занимаешься спортом, тогда могут возникнуть такие проблемы, как у Милевского. Пока мы играли, это не было большой проблемой, это не мешало нам на поле.

Тогда сложности были у Алиева, я слышал, что его закодировали, когда он играл в «Локомотиве», но потом закончил карьеру. Он тоже пил, но смог восстановиться.

А затем началась СВО. В плане алкоголя Алиев оказался спокойнее Милевского. Артем – умный и хороший человек, но он плохой сам для себя. Надо его вылечить.

Главное, чтобы он не продолжал пить. Я видел его фото: если ты через год после завершения карьеры набрал 30 кг, это ненормально. Это серьезная проблема. Надо успокоиться, продолжать жить, работать. Когда нет работы, ты только пьешь и остаешься наедине с плохими мыслями. Алкоголь не решает проблему, – сказал экс-защитник «Динамо» Киев.

Экс-форвард сборной Украины Милевский госпитализирован. Об этом рассказал Алиев: «Состояние очень тяжелое, но врачи борются»

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS