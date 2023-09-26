«Милевский после начала СВО пьет каждый день – буквально. В последние 6-8 месяцев он совсем потерялся». Экс-защитник «Динамо» Попов о попавшем в больницу Артеме

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Александр Алиев Артем Милевский Игорь Суркис Горан Попов Политика алкоголь и спорт Футбол

Горан Попов рассказал о проблемах Артема Милевского с алкоголем.

– Я читал, что Артем уже пять дней находится в больнице. С этим помогает Игорь Михайлович Суркис, но я с ним не общался на эту тему, неудобно спрашивать такие вещи.

Мы близко дружили с Артемом, проводили вместе время каждый день на протяжении двух лет. Я прочитал, что Алиев спрашивает: где сейчас агент Милевского, где его друзья?

Но Артему не помогли даже когда он зарабатывал большие деньги. Я ему говорил каждый день: сохрани свои деньги, купи 2-3 квартиры в Киеве. У него была зарплата полтора миллиона в год. На эту сумму можно было купить две квартиры, аренда которых приносила бы тебе доход в 3-4 тысячи долларов.

Когда он был трезв, соглашался: «Горан, ты правильно говоришь». Но когда выпивал, его голова менялась. Он сам для себя был плохим. Когда в ресторане гуляли его друзья, 15-20 человек, я всегда видел, что Милевский не позволял никому платить, всегда сам закрывал счета. Он мой друг, и я всегда готов ему помочь. Но в последние 6-8 месяцев он совсем потерялся, пропал для всех наших знакомых.

В последний раз я его увидел в Румынии, когда Македония играла с Украиной. Мы сняли видео для его канала.

– У него уже были подобные проблемы?

– Нет. Он тогда выглядел просто отлично. Но у нас есть общий друг, у которого Милевский бывает через день, и он рассказывал, что после начала СВО Артем пьет каждый день. Вот буквально каждый день, не переставая. Антон говорил, что если Милевский не пойдет лечиться, то ему будет плохо. Я спрашивал Артема, почему он не уезжает из Киева, он четко ответил, что не хочет, что играл там в «Динамо», что никуда не уедет. Потом я ему писал, но он не отвечал.

– Но ведь алкоголь в вашей компании присутствовал еще и в игровое время...

– Бывало после матчей. Мы боролись с «Шахтером», выигрывали почти каждый матч. И после победы можно пойти в ресторан погулять. Но одно дело, когда ты при этом тренируешься каждый день, а другое – когда не занимаешься спортом, тогда могут возникнуть такие проблемы, как у Милевского. Пока мы играли, это не было большой проблемой, это не мешало нам на поле.

Тогда сложности были у Алиева, я слышал, что его закодировали, когда он играл в «Локомотиве», но потом Александр закончил карьеру. Он тоже пил, но смог восстановиться.

А затем началась СВО. В плане алкоголя Алиев оказался спокойнее Милевского. Артем – умный и хороший человек, но он плохой сам для себя. Надо его вылечить.

Главное, чтобы он не продолжал пить. Я видел его фото: если ты через год после завершения карьеры набрал 30 кг, это ненормально. Это серьезная проблема. Надо успокоиться, продолжать жить, работать. Когда нет работы, ты только пьешь и остаешься наедине с плохими мыслями. Алкоголь не решает проблему, – сказал экс-защитник «Динамо» Киев.

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21 комментарий

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Кокич
Он пил и до СВО, и даже до АТО.
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Fot1k
Так и сказал? СВО?
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Безумный Макс
а до этого он был в обществе трезвенников
святой человек ❤
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Ярик01
Ответ Fot1k
Так и сказал? СВО?
Угу. На македонском.
На спортсе хотя бы ссылку делают, что извратили слова, а всякие РБ совсем не парятся
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Н.Ф.
Ответ Кокич
Он пил и до СВО, и даже до АТО.
Перефразирую зиц-председателя Фунта:
"Я должен только пить, в этом моя профессия. Я пил при Александре Втором, и при Третьем, и при Николае Александровиче Романове, и при Александре Фёдоровиче Керенском. И при НЭПе, и до угара НЭПа, и во время угара, и после угара".
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Metalloid
Ответ Кокич
Он пил и до СВО, и даже до АТО.
Ага, и Ато его как-то не волновало, как и весь мир.
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Антон Фалафель
Надо отправить его на рехаб к Канделаки.
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Амин Чич
До СВО у него было ПП ( Пивное-Полугодие)
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Профессор из Кобхэма
Да вроде уже откачивают, Алиев, Селезнев и Суркис положили его в больницу.
Там состояние совсем печальное было. Прямо на грани.
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Моё Моя
Это он после расставания с Канделаки начал пить? Теперь звонит/пишет ей, как выпьет.))
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Локоть Артеста
Не он первый, не он последний. Вся его карьера прошла под алкогольным угаром.
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adekvat11
Чего его жалеть? Успешный в прошлом игрок, которому Суркис платил сумасшедшие деньги и на многое закрывал глаза-теперь обычный алкаш,который сам виноват, а как там характеризуют конфликт в конкретно этом случае не важно. Милевский всё сам просрал.
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dreamstep
Милевского жалеть не надо, просто разбалованный слабый павлин. Пожалейте детей лучше которые вместо учебы в подвалах прячутся.
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Metalloid
Ответ Fot1k
Так и сказал? СВО?
Да, а что не так?
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