Родри о «Золотом мяче»: «Опорники не нравятся маркетологам и болельщикам, награды присуждают атакующим игрокам. Я вхожу в число претендентов – это уже комплимент»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу Золотой мяч Родри Футбол

Родри оценил свои шансы на завоевание «Золотого мяча».

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании вошел в список 30 претендентов на приз лучшему игроку года по версии France Football.

«Я очень горжусь. Посмотрим, что произойдет. Я не могу это контролировать. Что бы ни случилось, я это приму и буду благодарен, потому что я вхожу в число претендентов – а это уже мечта и комплимент. Что бы ни случилось, я приму это.

Опорные полузащитники – это не то, что нравится специалистам по маркетингу и болельщикам в футболе. Им нравятся забитые голы и результативные передачи. По этой причине эти награды присуждаются нападающим, вингерам или атакующим полузащитникам», – сказал Родри в интервью BBC.

Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»

29 комментариев
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Ответ Бестрофеник 2024
У Ван Дейка Золотой мяч украл сынок Фифа/Уефа Месси.
За всю эру Месси-Роналду это (по-моему) самое близкое второе место к кому-то из них, а то что это был ЦЗ прям вообще уникально.
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Эх, в свое время Ван Дейку шесть баллов не хватило - было бы событие. Причем Фирмино, Мане, Салах и др. тоже высоко были, размазали успех. Жаль нельзя было сняться кому-то в пользу кого-то.
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Ответ Alexx109o
В свое время кого только не пытались натянуть на ЗМ, лишь бы не признать игрока Реала, то Салаха, то Гризмана, Буфона какого-нибудь нафталинового достанут, Родри топ на своей позиции, но это ролевик, которому до ЗМ как до луны
Родри - это действительно игрок уровня ЗМ, свою награду он должен был получить в прошлом году, но против 7 матчей не попрёшь) А в остальном ты прав. В последние 15 лет ЗМ достаётся игрокам Реала и Месси. Люди хотят разнообразия.
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Ответ Den-is
А еще всем кроме глоров Сити не нравятся игроки Сити
глоров сити 3.5 человека. ничего удивительного 🤷‍♂️
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Ответ Дядя ТУРА
Родри или Карвахаль. Мои претендоваты на Зм. Дани топ
Никто из них не получит, что бы ни делал. Нет голов нет ЗМ, как Родри и сказал. Вратарю, наверное, надо матчей 50 за год на 0 сыграть, чтобы в тройку попасть.
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Ответ Aggrrist
Мы видели в 1/2 ЛЧ Месси против Ван Дейка.
Видели провал Ван Дейка в первом матче на Камп Ноу. Два гола привез.
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Всё правда. Всё так.
Но не так давно "Золотой мяч" вручали Модричу.
Почему бы в этом году его не вручить Родри?
Он вполне себе заслужил.
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Ответ Alexander Baranov
На данный момент он главный претендент, остальные недотягивают, по твоей логике Хави и Иньеста тоже ролевики
А когда Родри стал главным претендентом? У букмекеров он идёт вторым. СМИ тоже такими словами не бросаются.
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Ответ Любезный Коссутий
предлагаю отдать Месси. вне конкурса
согласен. лишь для того, чтобы ты в очередной раз рыдала всю ночь в подушку как после 18.12.2022😭🤣🤣
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Ответ Бестрофеник 2024
У Ван Дейка Золотой мяч украл сынок Фифа/Уефа Месси.
Сын УЕФА это Роналду.
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Ответ Aggrrist
Мы видели в 1/2 ЛЧ Месси против Ван Дейка.
Пересмотри, Месси им 2 забил и создал 3-4 100% шанса партнерам, не он виноват в их кривоногости
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+1
Ответ Aggrrist
За всю эру Месси-Роналду это (по-моему) самое близкое второе место к кому-то из них, а то что это был ЦЗ прям вообще уникально.
Модричу повезло урвать награду у этих монстров (13 ЗМ за 15 лет 🤯)
+1
-1
0
Ответ Aggrrist
Эх, в свое время Ван Дейку шесть баллов не хватило - было бы событие. Причем Фирмино, Мане, Салах и др. тоже высоко были, размазали успех. Жаль нельзя было сняться кому-то в пользу кого-то.
У Ван Дейка Золотой мяч украл сынок Фифа/Уефа Месси.
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Ответ Любезный Коссутий
предлагаю отдать Месси. вне конкурса
Как заочно лучшему игроку Олимпиады.
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Жоржиньо полностью согласен с Родри.
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В 2008-2012 годах, эпоху доминирования сборной Испании, никто из её состава ЗМ не получил, даже Хавиньеста и тот не получил. Может на этот раз получится?
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А еще всем кроме глоров Сити не нравятся игроки Сити
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