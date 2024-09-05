Родри о «Золотом мяче»: «Опорники не нравятся маркетологам и болельщикам, награды присуждают атакующим игрокам. Я вхожу в число претендентов – это уже комплимент»
Родри оценил свои шансы на завоевание «Золотого мяча».
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании вошел в список 30 претендентов на приз лучшему игроку года по версии France Football.
«Я очень горжусь. Посмотрим, что произойдет. Я не могу это контролировать. Что бы ни случилось, я это приму и буду благодарен, потому что я вхожу в число претендентов – а это уже мечта и комплимент. Что бы ни случилось, я приму это.
Опорные полузащитники – это не то, что нравится специалистам по маркетингу и болельщикам в футболе. Им нравятся забитые голы и результативные передачи. По этой причине эти награды присуждаются нападающим, вингерам или атакующим полузащитникам», – сказал Родри в интервью BBC.
Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»
Но не так давно "Золотой мяч" вручали Модричу.
Почему бы в этом году его не вручить Родри?
Он вполне себе заслужил.