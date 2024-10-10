Мостовой о Гончаренко в «Пари НН»: «Это какой‑то бег по кругу. Нет смысла даже говорить, будет лучше или хуже»
Александр Мостовой оценил назначение Виктора Гончаренко на пост тренера «Пари НН».
После 11 туров нижегородцы занимают в Мир РПЛ 12-е место.
«Трудно ответить, сможет ли Гончаренко изменить ситуацию в «Пари НН», потому что мы все уже запутались в этих перестановках в нижегородском клубе. Мне кажется, что тут бесполезно что‑либо говорить.
Когда Илича назначали, многие кричали, что это здорово. А ведь до его назначения уволили Юрана, который тоже был хорошим. Это какой‑то бег по кругу, нет смысла даже говорить, будет ли лучше или хуже», — сказал бывший игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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