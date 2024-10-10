Мостовой о Гончаренко в «Пари НН»: «Это какой‑то бег по кругу. Нет смысла даже говорить, будет лучше или хуже» 

Александр Мостовой оценил назначение Виктора Гончаренко на пост тренера «Пари НН».

После 11 туров нижегородцы занимают в Мир РПЛ 12-е место.

«Трудно ответить, сможет ли Гончаренко изменить ситуацию в «Пари НН », потому что мы все уже запутались в этих перестановках в нижегородском клубе. Мне кажется, что тут бесполезно что‑либо говорить.

Когда Илича назначали, многие кричали, что это здорово. А ведь до его назначения уволили Юрана , который тоже был хорошим. Это какой‑то бег по кругу, нет смысла даже говорить, будет ли лучше или хуже», — сказал бывший игрок сборной России.