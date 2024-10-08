Колосков об отставке Илича: «Логика в РПЛ иногда поражает – уволили, когда «Пари НН» стал показывать неплохие результаты. Но там меняются менеджеры, правая рука не знает, что делает левая»

Вячеслав Колосков высказался об увольнении Саши Илича из «Пари НН».

Нижегородцы идут на 12-м месте в Мир РПЛ с 11 очками в 11 играх.

«Логика тренерских назначений и отставок в РПЛ иногда поражает. Илич провалил конец прошлого сезона, чудом избежав вылета, хотя Юран оставил ему команду вне зоны переходных матчей.

Провалил первую часть нового сезона, а был уволен в итоге, когда «Нижний» стал показывать неплохие результаты. Полная непоследовательность действий руководства.

Впрочем, там менеджеры меняются практически каждый год, так что неудивительно, что правая рука не знает, что делает левая», – сказал бывший президент РФС.