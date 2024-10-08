  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Колосков об отставке Илича: «Логика в РПЛ иногда поражает – уволили, когда «Пари НН» стал показывать неплохие результаты. Но там меняются менеджеры, правая рука не знает, что делает левая»
3

Колосков об отставке Илича: «Логика в РПЛ иногда поражает – уволили, когда «Пари НН» стал показывать неплохие результаты. Но там меняются менеджеры, правая рука не знает, что делает левая»

Вячеслав Колосков высказался об увольнении Саши Илича из «Пари НН».

Нижегородцы идут на 12-м месте в Мир РПЛ с 11 очками в 11 играх. 

«Логика тренерских назначений и отставок в РПЛ иногда поражает. Илич провалил конец прошлого сезона, чудом избежав вылета, хотя Юран оставил ему команду вне зоны переходных матчей.

Провалил первую часть нового сезона, а был уволен в итоге, когда «Нижний» стал показывать неплохие результаты. Полная непоследовательность действий руководства.

Впрочем, там менеджеры меняются практически каждый год, так что неудивительно, что правая рука не знает, что делает левая», – сказал бывший президент РФС. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Юран
отставки
logoВячеслав Колосков
logoСаша Илич
logoПари НН
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семшов об увольнении Илича: «В «Пари НН» некомпетентные руководители, просто смех. Проигрывали 0:6, 2:6 – его никто не трогал. Начал управлять ситуацией – увольняют»
10вчера, 11:55
Радимов об увольнении Илича из «Пари НН»: «Тренера убрали, когда пошли результаты. Давно не видел таких парадоксов»
166 октября, 09:32
Андрей Канчельскис: «Отставка Илича неудивительна. Было непонятно, откуда он вообще взялся»
66 октября, 04:11
Сергей Юран: «Илича надо поддержать, его отставка в голове не укладывается» 
56 октября, 01:19
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Какие известные персонажи появлялись на трибунах «Локомотива»?
31 минуту назадСпецпроект
Медведева заменит Загитову в «Ледниковом периоде», Бурунди и Туркмения – возможные соперники России, луганская «Заря» хочет во Вторую лигу, Ротенберг обиделся на КХЛ и другие новости
19сегодня, 06:10
Канчельскис о Тюкавине: «С переходом в Европу затягивать не нужно. Потенциал играть там есть, надо при первой же возможности уезжать»
26сегодня, 05:55
Какой клуб заработал 816 миллионов евро за сезон?
сегодня, 05:00Спецпроект
Соперники «Барсы» чаще всех попадают в офсайд (62 раза) в этом сезоне в топ-5 лигах Европы. На 2-м месте в списке «Брайтон» – 31 раз (Opta)
24сегодня, 04:34
«Факел» опроверг заявление Гаджиева о националистических выкриках болельщиков: «Не было зафиксировано ни одного инцидента – о чем свидетельствует и протокол, подписанный делегатом»
39сегодня, 04:22
Угаров о 2-й травме Глушенкова за 2 месяца: «Кто-то за это должен ответить, вероятно. Семак должен разобраться. Есть же реабилитологи в «Зените», они не справились»
23сегодня, 03:50
Ямаль станет лицом adidas. У вингера «Барселоны» будут фирменные бутсы и логотип
44вчера, 21:56
«Реал» планирует сделать Тренту предложение в январе, если защитник не продлит контракт с «Ливерпулем» (Marca)
58вчера, 21:37
«Нани заходит и кричит: «Я тебе лицо разобью!» Я чуть не обосрался». Фил Джонс рассказал о стычке с португальцем после поражения, а Фердинанд вспомнил, как тот сломал ребро молодому игроку
29вчера, 21:16
Ко всем новостям
Последние новости
Кузнецов о ЦСКА: «Что при Федотове, что при Николиче футбол почти тот же. Круговой держит марку. Молодец, что отказался сидеть в запасе в «Зените»
111 минут назад
Корнеев о «Динамо»: «В тройке их не будет, это уже понятно. Очень большая проблема с защитниками, но в клубе ничего не делают»
326 минут назад
Мерфи об Эмери в «МЮ»: «Был бы шокирован, если бы он поддался соблазну. В «Вилле» его обожают и поддерживают, в «Манчестер» своих людей не привести»
341 минуту назад
Депай вскоре может покинуть «Коринтианс», куда перешел в сентябре. У главного спонсора клуба – букмекера – возникли проблемы с властями Бразилии
256 минут назад
Гладилин о Слишковиче в «Оренбурге»: «Правильное решение руководства. В «Спартаке» у него не было ошибок – лакмусовая бумажка для карьеры»
6сегодня, 06:22
Селюк о новом контракте Головина: «Не очень разумное решение клуба. Чемпионом он не станет, «Монако» – как «Сочи». Тоже город для отдыха и тусовок»
20сегодня, 05:30
Газизов – «Факелу»: «В целом у вас болельщики хорошие, но есть отдельные псевдоболельщики. Просим – найдите их и накажите, если есть возможность»
5сегодня, 05:15
Силкин против увольнения Осинькина из «Крыльев»: «Это будет грубейшая ошибка РПЛ, если таких тренеров убирать. Сколько народу он выпустил?! Команда показывает хорошую игру, что еще нужно?»
11сегодня, 04:58
«Торино» может рассмотреть подписание Балотелли в связи с травмой Сапаты. Марио хочет вернуться в Серию А (Tuttosport)
6сегодня, 04:46
Андреев про отстранение за мат и агрессию в адрес судей: «Ни консультировать, ничего нельзя – могут быть санкции к «Оренбургу». Надо менять профессию, скорее всего»
1вчера, 22:05