Сергей Юран: «Илича надо поддержать, его отставка в голове не укладывается» 

Сергей Юран оценил увольнение Саши Илича с поста тренера «Пари НН».

— Вы высказывали мнение о том, что российские специалисты лучше многих иностранных, которые к нам приезжают. Сейчас уволили Илича.

— Я не отказываюсь от своих слов. Если тренеры титулованные, что-то выиграли в Европе, это хорошо. Но обычные тренеры в нынешнее время…

Если говорить о спортивной составляющей, я Илича хочу поддержать. Четыре очка на выезде в последних двух матчах, 11-е место в турнирной таблице. И это с тем бюджетом, который есть у «Пари НН». Я же знаю, о чем говорю. Наверное, только у «Факела» и Махачкалы в лиге меньше.

Чисто по-человечески Илича надо поддержать. Понимаю, если бы он проиграл «Акрону» и «Оренбургу», но нет. Так что я удивлен. У меня в голове эта отставка не укладывается. Для меня как тренера она удивительна.

— Но многие критиковали Илича.

— Как говорится, смотрите на табло. Команда шла в зоне вылета или в зоне стыковых матчей? Нет. Критика должна быть справедливой. Я работал там и знаю, что позволяет бюджет. У меня даже на трансферы был ноль. Сейчас они приобретают игроков, да, но не скажу, что бюджет там и сейчас безграничный, – сказал бывший тренер «Пари НН ».