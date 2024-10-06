1

Сергей Юран: «Илича надо поддержать, его отставка в голове не укладывается» 

Сергей Юран оценил увольнение Саши Илича с поста тренера «Пари НН».

— Вы высказывали мнение о том, что российские специалисты лучше многих иностранных, которые к нам приезжают. Сейчас уволили Илича.

— Я не отказываюсь от своих слов. Если тренеры титулованные, что-то выиграли в Европе, это хорошо. Но обычные тренеры в нынешнее время…

Если говорить о спортивной составляющей, я Илича хочу поддержать. Четыре очка на выезде в последних двух матчах, 11-е место в турнирной таблице. И это с тем бюджетом, который есть у «Пари НН». Я же знаю, о чем говорю. Наверное, только у «Факела» и Махачкалы в лиге меньше.

Чисто по-человечески Илича надо поддержать. Понимаю, если бы он проиграл «Акрону» и «Оренбургу», но нет. Так что я удивлен. У меня в голове эта отставка не укладывается. Для меня как тренера она удивительна.

— Но многие критиковали Илича.

— Как говорится, смотрите на табло. Команда шла в зоне вылета или в зоне стыковых матчей? Нет. Критика должна быть справедливой. Я работал там и знаю, что позволяет бюджет. У меня даже на трансферы был ноль. Сейчас они приобретают игроков, да, но не скажу, что бюджет там и сейчас безграничный, – сказал бывший тренер «Пари НН».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Юран
logoСаша Илич
logoПари НН
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Илич получит 270 тысяч евро за увольнение из «Пари НН» – зарплату за 9 месяцев (Иван Карпов)
8вчера, 21:54
Валерий Овчинников про увольнение Деограсии и Илича: «Наконец-то кто-то протрезвел и понял, что сейчас могут работать российские тренеры. Слышал, Мостовой хочет возглавить «Оренбург»
13вчера, 16:50
Илич об увольнении из «Пари НН»: «Я ничего не знал до игры с «Акроном», после матча мне сказали, что я больше не тренер. Доволен тем, что мы сделали с командой»
7вчера, 16:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Миранчук забил с пенальти и сделал пас на победный гол в матче с «Нью-Йорк Ред Буллс». У него 3+1 в 8 играх МЛС
211 минут назад
МЛС. «Интер Майами» Месси обыграл «Торонто» благодаря голу Кампаны на 93-й, 1+1 Миранчука помогли «Атланте» победить «Нью-Йорк Ред Буллс» 
3021 минуту назад
Карло Анчелотти: «Все в «Реале» расстроены и встревожены травмой Карвахаля, он ключевой игрок. У Винисиуса проблема с шейным отделом»
36вчера, 21:46
Автобус «Ростова» попал в ДТП после матча со «Спартаком». Никто не пострадал
11вчера, 21:21
«Реал» не проигрывает в Ла Лиге 41 матч. Рекорд у «Барселоны» – 43 игры
38вчера, 21:20
Карвахаль в слезах покинул поле на носилках, травмировав колено в борьбе с Пино на 93-й минуте игры с «Вильярреалом». Защитник «Реала» кричал от боли
117вчера, 21:13Фото
«Реал» обыграл «Вильярреал» благодаря голам Винисиуса и Вальверде из-за штрафной – 2:0
112вчера, 20:59
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Вильярреал», «Сельта» вдевятером обыграла «Лас-Пальмас»
364вчера, 20:59
«Золотой мяч» Винисиусу!» Фанаты «Реала» после гола бразильца «Вильярреалу»
44вчера, 20:55
Винисиус из-за проблем с плечом заменен в конце игры с «Вильярреалом»
19вчера, 20:48
Ко всем новостям
Последние новости
Тедеев о 2:2 с «Пари НН»: «После 70‑й минуты «Акрону» не хватило сил. Нельзя в конце матча проигрывать единоборства» 
35 минут назад
Ретеги набрал 17 очков в фэнтези Серии А, Тюрам – 14. У обоих по три гола, форвард «Аталанты» добавил ассист
2вчера, 22:13Фэнтези
Кроос посетил матч «Реала» с «Вильярреалом». Зрители на «Бернабеу» устроили Тони овацию и скандировали его имя
6вчера, 22:07
Анчелотти про 2:0 с «Вильярреалом»: «Реал» хорошо контролировал игру после гола, компактно оборонялся. Дальние удары – один из наших ресурсов, Вини, Беллингем, Мбаппе, Вальверде прекрасно бьют»
10вчера, 21:59
Илич получит 270 тысяч евро за увольнение из «Пари НН» – зарплату за 9 месяцев (Иван Карпов)
8вчера, 21:54
Вальверде о 2:0 с «Вильяррелом»: «Результат не самое важное, главное – здоровье Карвахаля. Это была нормальная игра, ни хорошая, ни плохая. «Реалу» хватило двух голов»
6вчера, 21:46
Рауль Альбиоль: «Реал» провел не лучший матч, но у него умелые нападающие, три момента – два гола. «Вильярреалу» следовало быть амбициознее. Травма Карвахаля выглядит нехорошо»
6вчера, 21:32
Индзаги после 3:2 с «Торино»: «Интер» заслуженно победил во всех трех матчах после проигранного дерби. Мы должны совершенствоваться, ошибки дорого нам обходится»
6вчера, 21:32
Че Адамс: «Мне дали имя в честь Че Гевары. Оно уникальное, я рад носить его»
18вчера, 21:13
«Монако» обыграл «Ренн» – 2:1. Балогун забил победный гол, Головин вышел на 70-й
16вчера, 21:01