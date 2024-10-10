Корнеев о Бителло и Карраскале в центре поля против ЦСКА: «Связка не сработала. Для баланса необходим был игрок, который любит обороняться и страховать»
Игорь Корнеев высказался о связке Бителло – Карраскаль в центре полузащиты «Динамо».
Бывший хавбек ЦСКА выразил мнение после поражения бело-голубых от армейцев (1:2) в Мир РПЛ.
— Проблемы «Динамо» в организации игры в обороне никуда не делись. Слишком много ошибок сзади.
— Личка ошибся, выпустив в середину поля и Бителло, и Карраскаля, которые не очень хороши в отборе?
— Не скрою, это решение тренера вызвало у меня удивление. Как оказалось, связка не сработала! Для баланса необходим был игрок, который любит обороняться и страховать Карраскаля и Бителло, заточенных на креатив – сказал Корнеев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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