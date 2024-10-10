Корнеев о Бителло и Карраскале в центре поля против ЦСКА: «Связка не сработала. Для баланса необходим был игрок, который любит обороняться и страховать» 

Игорь Корнеев высказался о связке Бителло – Карраскаль в центре полузащиты «Динамо».

Бывший хавбек ЦСКА выразил мнение после поражения бело-голубых от армейцев (1:2) в Мир РПЛ .

— Проблемы «Динамо » в организации игры в обороне никуда не делись. Слишком много ошибок сзади.

— Личка ошибся, выпустив в середину поля и Бителло, и Карраскаля, которые не очень хороши в отборе?

— Не скрою, это решение тренера вызвало у меня удивление. Как оказалось, связка не сработала! Для баланса необходим был игрок, который любит обороняться и страховать Карраскаля и Бителло, заточенных на креатив – сказал Корнеев.