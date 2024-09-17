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  • Радимов о «Динамо»: «Будут вне пятерки, когда фарт кончится. Надо менять многих русских игроков, нужен лидер, который скажет: вы охренели, что вы делаете? Личка слишком мягкий, чтобы взять все в свои руки»
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Радимов о «Динамо»: «Будут вне пятерки, когда фарт кончится. Надо менять многих русских игроков, нужен лидер, который скажет: вы охренели, что вы делаете? Личка слишком мягкий, чтобы взять все в свои руки»

Владислав Радимов раскритиковал «Динамо» после победы над «Ахматом» (4:2).

– Ну, когда-то фарт такой закончится у «Динамо», правильно? И на этом все закончится тем, что «Динамо» будет вне пятерки.

Но я думаю, что некоторым футболистам, которые в «Динамо» играют, бороться за высокие места просто невозможно. Если «Динамо» этого хочет, им надо просто поменять многих игроков, в первую очередь это касается русских.

Взять того же Гладышева. Я во время трансляции от комментатора услышал, что, дескать, ему сложно играть на бровке, потому что тренер ему «пихает», подсказывает. В ментальном плане тяжело.

Я не поленился, залез в Википедию, посмотрел, сколько лет Гладышеву. Ему 21! То есть в 21 год Гладышев переживает, что на него тренер прикрикнет на бровке, и он ментально к этому не готов? Зачем он тогда вообще нужен «Динамо»? Только потому, что свой воспитанник? Ну окей, пускай играет. Ну, Шунин тоже свой воспитанник, 20 лет провел в «Динамо». Много они выиграли трофеев?

Если вы хотите бороться, как можно с 2:0 делать 2:2? А дальше пойдут игры с серьезными соперниками. Если ты ведешь в счете в два мяча, ты не имеешь права такого допускать.

Но, мне кажется, у «Динамо» проблема еще и в легионерах. То есть они забивают мяч, если забивают, и начинают валять дурака, красоваться. Туда же в эту же историю Скопинцев втягивается, начинает финтить на ровном месте вместо того, чтобы заниматься своими обязанностями.

Я уже не раз говорил, что «Динамо» нужен человек, который будет лидером. Который скажет: вы что, охренели, что вы делаете?

И вот Тюкавин на эту роль подходит единственный, и если Тюкавин не возьмет пульт управления командой в свои руки, а ему это пора делать, то «Динамо» не выиграет в очередной раз ничего. Потому что Карраскаль, Бителло, Нгамале начинают заниматься не тем, и нет человека, который может их остановить.

– Может быть, Личка расслабил их, потерял какие-то нити управления командой?

– Мне кажется, Личка слишком мягкий для того, чтобы взять все в это в свои руки. Ему нужен кто-то, кто ему поможет. Вот в данной истории, мне кажется, это только Тюкавин может быть. Гладышев точно не подходит на эту роль, Лунев только в команду пришел, Лещука не предлагаем, Скопинцев играет сам по себе, Фомин ни рыба ни мясо по большому счету, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoВладислав Радимов
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАнтон Шунин
logoАндрей Лунев
logoИгорь Лещук
logoДаниил Фомин
logoДмитрий Скопинцев
logoХорхе Карраскаль
logoМуми Нгамале
logoМарцел Личка
logoКонстантин Тюкавин
logoБителло
logoЯрослав Гладышев
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