Хоселу о Мбаппе в «Реале»: «В лучшем клубе мира непросто, «Бернабеу» очень требователен. Он захочет добиться результатов Роналду и постепенно напишет свою историю»

Хоселу высказался об игре Килиана Мбаппе в «Реале».

– Почему еще не видно лучшей версии Мбаппе?

– Ну, он забил шесть или семь голов, в конце концов, в «ПСЖ» он чаще начинал слева.

Он играет за «Реал Мадрид », а это непросто, «Бернабеу » очень требователен, это требования к игре за лучший клуб в мире. Ты обязан забивать голы, хорошо играть, выигрывать титулы, люди не хотят ничего, кроме этого. В тот день, когда не выходит хорошая игра, ты не забил и не пробил по воротам, с тобой остаются требования «Мадрида».

Но мы увидим лучшего Мбаппе. Мы знаем его качества, какой вклад он может внести, и он наверняка принесет много успехов.

– Способен ли он достичь таких результатов, которых достиг только Криштиану Роналду?

– Дело в том, что Криштиану был лучшим игроком в истории «Реала», лучшим бомбардиром во всей истории. Его целью будет добиться аналогичных результатов, но Криштиану – лучший нападающий, который когда-либо выступал за «Реал» на уровне цифр.

Мбаппе наверняка захочет оставить свой след в клубе. Постепенно он это сделает и тоже напишет свою историю, – заявил экс-игрок «Реала», выступающий за катарскую «Аль-Гарафу».