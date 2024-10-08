Мбаппе – лучший игрок «Реала» в сентябре. У форварда 7 (6+1) очков в 5 матчах месяца
Килиан Мбаппе признан лучшим игроком месяца в «Реале».
Французский нападающий получил награду по итогам сентября, победив в голосовании болельщиков. Он опередил Даниэля Карвахаля, Родриго, Эдера Милитао и Винисиуса Жуниора.
В сентябре Мбаппе провел 5 матчей за «Реал» во всех турнирах, отличившись 6 голами и 1 результативным пасом.
Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Fútbol Mahou
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